Конькобежец из США Штольц победил на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Италии

Спортсмен из США установил новый олимпийский рекорд с результатом 1 минута 6,28 секунды. Предыдущее достижение, принадлежавшее голландцу Герарду ван Велде, было улучшено почти на секунду. Второе место занял представитель Нидерландов Еннинг де Бо, третье — китаец Нин Чжунъянь.
Джордану Штольцу 21 год. Он является действующим мировым рекордсменом на этой дистанции. На его счету девять медалей чемпионатов мира. Победа Штольца позволила сборной США подняться на второе место в медальном зачёте Олимпиады. Игры завершатся 22 февраля.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко раскритиковала организаторов Олимпийских игр в Милане. Она высказалась после выступления российского фигуриста Петра Гуменника. Тарасова заявила, что спортсмену не разрешили выступать под изначально выбранную музыку. По её словам, это было «истребление русского парня». Она также отметила, что Гуменник является мастером, а его ошибка на соревнованиях оказалась очень дорогой.
