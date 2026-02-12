Конькобежец из США Штольц победил на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Италии

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко раскритиковала организаторов Олимпийских игр в Милане. Она высказалась после выступления российского фигуриста Петра Гуменника. Тарасова заявила, что спортсмену не разрешили выступать под изначально выбранную музыку. По её словам, это было «истребление русского парня». Она также отметила, что Гуменник является мастером, а его ошибка на соревнованиях оказалась очень дорогой.