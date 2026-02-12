Вашингтон
Что можно и нельзя делать в Васильев день 12 февраля на Трехсвятие

Узнали запреты и приметы на 12 февраля, когда отмечают Васильев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 12 февраля вспоминает святого Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова. В народе празднуют Васильев день. У праздника есть еще одно название — Трехсвятие. Все дело в том, что в названную дату вспоминают сразу трех святителей.

Что нельзя делать 12 февраля.

Под запретом ссоры. Не стоит повышать голос на пожилых родственников и детей. Считалось, что это может обернуться расставанием. Не стоит в названный день возвращать долги. А еще нельзя стирать. Предки верили, что вместе с водой можно смыть удачу.

Что можно делать 12 февраля.

По традиции, в указанный день посещали храм, молились святым. Чаще всего у них просили взаимопонимания между детьми и родственниками.

Согласно приметам, сильный ветер предупреждает о сильных морозах. В том случае, если деревья стоят в инее, то ждали оттепель.

