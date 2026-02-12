Народный календарь. Почему нельзя плакать в Сретение Господне, 15 февраля

15 февраля православные отмечают Сретение Господне — день, когда 40-дневного младенца Иисуса Христа встретили святые Симеон и Анна.
В этот праздник принято посещать храмы, чтобы освятить свечи, которые потом используются в домашней молитве. На Руси считалось, что сретенские свечи защищают дом от пожаров и молний. Кроме того, в этот день принято подавать милостыню нуждающимся и заботиться о бездомных животных.
При этом в эту дату нельзя печалиться, жаловаться на жизнь и проливать слезы, так как это может принести несчастья. Кроме того, лучше не отправляться в дальнюю дорогу, не заниматься рукоделием, уборкой, работами в саду и не выносить мусор из дома.
Приметы погоды:
В Сретение тепло и солнечно — весна будет ранней и теплой.
Снег с утра идет — жди хорошего урожая.
Погода солнечная и тихая — будет хороший урожай льна.
Капель за окном — к урожаю пшеницы.
Ветер дует — к урожаю фруктов.
Именины отмечает Василий.