Народный календарь. Почему нельзя плакать в Сретение Господне, 15 февраля

При этом в эту дату нельзя печалиться, жаловаться на жизнь и проливать слезы, так как это может принести несчастья. Кроме того, лучше не отправляться в дальнюю дорогу, не заниматься рукоделием, уборкой, работами в саду и не выносить мусор из дома.