Врач Кондрахин: одышка Ефремова может быть связана с ХОБЛ

В Сети появились кадры с репетиции спектакля с участием Михаила Ефремова, где актер мучается от одышки. Врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru отметил, что это может быть симптомом хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая была диагностирована у Ефремова ранее.
«Если мы говорим о состоянии ХОБЛ, то это группа болезней, куда входит бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, болезнь курильщика и т.д. Это связано с тем, что легкие перестают выполнять свою функцию, фактически они не дышат, происходит нарушение газообмена за счет того, что формируется фиброз. И все, человеку нечем дышать», — пояснил Кондрахин.
Врач уточнил, что при ХОБЛ практически любая нагрузка может приводить к одышке.
«Человеку требуется больше дышать для того, чтобы больше кислорода переместить. Вот в чем заключается эта болезнь. Но все можно улучшить тренировками, если назначить правильное лечение, то можно затормозить болезнь. Течение заболевания зависит от того, как ведет себя конкретный человек, какие у него есть заболевания, в том числе в данный момент», — подчеркнул Кондрахин.
Ранее в пресс-службе театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова» объяснили ажиотаж, связанный с билетами на премьеру спектакля «Без свидетелей» с участием Ефремова.