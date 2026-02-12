Врач Кондрахин: одышка Ефремова может быть связана с ХОБЛ

«Человеку требуется больше дышать для того, чтобы больше кислорода переместить. Вот в чем заключается эта болезнь. Но все можно улучшить тренировками, если назначить правильное лечение, то можно затормозить болезнь. Течение заболевания зависит от того, как ведет себя конкретный человек, какие у него есть заболевания, в том числе в данный момент», — подчеркнул Кондрахин.