Стало понятно, почему Андреева не сдержала слёз после матча в Дохе

Мирра Андреева, седьмая ракетка мира, уступила канадке Виктории Мбоко (13-я ракетка) в третьем круге WTA-1000 в Дохе 11 февраля 2026 года. Матч продолжался 1 час 59 минут и завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7). После поражения россиянка не смогла сдержать слёз. Ранее она уверенно победила польку Магду Линетт во втором круге — 7:6 (7:0), 6:1. Мбоко вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь — Елена Рыбакина. Турнир завершится 14 февраля.
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение в третьем круге престижного турнира категории WTA-1000 в Дохе 11 февраля 2026 года. Её соперницей выступила представительница Канады Виктория Мбоко, занимающая тринадцатую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. По окончании напряжённого поединка Андреева не смогла сдержать слёз, покидая корт.
Встреча продлилась один час пятьдесят девять минут и завершилась победой Мбоко со счётом три шесть, шесть три, шесть семь. Решающий сет ушёл к канадской спортсменке в тай-брейке при счёте пять семь. Российская теннисистка подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Её соперница выполнила пять эйсов, совершила семь двойных ошибок и взяла шесть брейков из шестнадцати возможных.
Ранее, девятого февраля, Андреева успешно преодолела барьер второго круга, одержав победу над польской теннисисткой Магдой Линетт. Матч продолжался один час сорок четыре минуты и завершился со счётом семь шесть, семь ноль в первом сете и шесть один во втором. За время игры Линетт подала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт из десяти. Андреева выполнила три эйса, совершила одну двойную ошибку и взяла три брейка из восьми.
В четвертьфинале турнира Виктория Мбоко встретится с победительницей пары Чжэн Циньвэнь из Китая и Елены Рыбакиной из Казахстана. Соревнования в Дохе стартовали восьмого февраля и завершатся четырнадцатого февраля 2026 года. Призовой фонд турнира превышает четыре миллиона долларов США. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.