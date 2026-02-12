Стало понятно, почему Андреева не сдержала слёз после матча в Дохе

Встреча продлилась один час пятьдесят девять минут и завершилась победой Мбоко со счётом три шесть, шесть три, шесть семь. Решающий сет ушёл к канадской спортсменке в тай-брейке при счёте пять семь. Российская теннисистка подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Её соперница выполнила пять эйсов, совершила семь двойных ошибок и взяла шесть брейков из шестнадцати возможных.