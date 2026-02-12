Вучич разгневался от использования ИИ сербскими министрами: подробности

Доклады о развитии Сербии, созданные нейросетью, вызвали гнев у президента Александра Вучича. Информацию об этом распространило издание N1.
«Свидетели, присутствовавшие при получении президентом Вучичем плана, созданного с помощью искусственного интеллекта, говорят, что давно не видели его таким разгневанным», — передает издание слова Вучича.
Президент запросил у кабмина отчеты по программе развития страны на период до 2030 и 2035 годов. Они затрагивали ряд социальных тем, в частности проблему водоснабжения. Однако предоставленные распечатки, как выяснилось, были созданы нейросетью.
Немногим ранее в Госдуме РФ опровергли использование нейросетей при разработке законопроекта о поддержке детских и молодежных НКО.
При этом KP.RU писал, что в стране до конца февраля может появиться проект о регулировании ИИ.