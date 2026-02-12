Медведев оценил возможность отправки ветеранов СВО на предприятия ОПК

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал абсолютно нормальной возможность отправки части участников специальной военной операции на предприятия оборонно-промышленного комплекса: это подготовленные люди, многие оттуда и вышли.
«Возможность отправки части людей, которые прошли через горнило СВО, на оборонно-промышленные предприятия, — это нормально абсолютно, тем более что это люди подготовленные, знающие, о чем идет речь», — сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы «Единой России».
Инициативу о запуске специальной программы по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса в ходе заседания предложил координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы «Единой России», Герой РФ Владимир Сайбель.
«Ребята, которые на фронте, имеют колоссальный, уникальный опыт боевой. И этот опыт, мне кажется, он как раз очень успешно может лечь в основу трудоустройства этих ребят в военно-промышленном комплексе. И ВПК наше, это, конечно же, основа, можно сказать, и экономики, но в дальнейшем, в будущем, этому комплексу нужны опытные специалисты, которые умеют работать с соответствующей техникой и помогут адаптировать ее не только в военном, но и в гражданском поприще. А ребятам нужна, соответственно, стабильность, хорошая работа, достойный заработок, все, что может как раз дать ВПК», — отметил Сайбель.