Москвичам пообещали мягкий финал зимы

РИА Новости: синоптик Тишковец пообещал, что москвичей ждет мягкий финал зимы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мягкий финал зимы ждет москвичей и жителей Центральной России, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самый холодный период февраля в Центральной России завершается, и впереди жителей региона ждет исключительно мягкий финал зимы», — рассказал Тишковец.

По его словам, первая оттепель может прийти в столицу уже к вечеру четверга, однако в начале следующей недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции.

Вторая половина февраля прогнозируется на несколько градусов теплее средних параметров метеостатистики, дефицита осадков не будет.