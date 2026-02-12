«Это заблуждение, что я очень веселый хохотун»

Новые версии сказок имеют право на жизнь только тогда, когда в них есть смысл, а не «винегрет» из спецэффектов и попыток угодить всем сразу, считает звезда фильма «Полицейский с Рублевки», актер Сергей Бурунов. Эту же принципиальность он переносит и на телевидение. В новом детективном реалити «Тайный миллионер» он увидел не очередное шоу, а историю в духе Агаты Кристи. Месяц без телефонов, жизнь в изоляции и съемки в контрастном индийском Джайпуре Бурунов сравнивает с рехабом и честно признается, что сам бы на такое не решился. О съемках проекта, принадлежности к «клубу тревожных людей» и проблемах жанра комедии в России, артист рассказал в интервью «Известиям».