«Это заблуждение, что я очень веселый хохотун»

Новые версии сказок имеют право на жизнь только тогда, когда в них есть смысл, а не «винегрет» из спецэффектов и попыток угодить всем сразу, считает звезда фильма «Полицейский с Рублевки», актер Сергей Бурунов. Эту же принципиальность он переносит и на телевидение. В новом детективном реалити «Тайный миллионер» он увидел не очередное шоу, а историю в духе Агаты Кристи. Месяц без телефонов, жизнь в изоляции и съемки в контрастном индийском Джайпуре Бурунов сравнивает с рехабом и честно признается, что сам бы на такое не решился. О съемках проекта, принадлежности к «клубу тревожных людей» и проблемах жанра комедии в России, артист рассказал в интервью «Известиям».
«Я не ожидал, что участники начнут трансформироваться также, как люди в обычной жизни».
— «Тайный миллионер» стартует 15 февраля. Обычно зрители смотрят по телевизору, как звезды проходят физические испытания, а здесь — история в духе романов Агаты Кристи. В чем для вас особенность этого проекта?
— В том, что это реалити-шоу детективного характера. Я не ожидал, что участники начнут трансформироваться также, как люди в обычной жизни. Деньги, конечно, делают с людьми чудеса, а большие деньги — делают чудеса мгновенно. И эти метаморфозы происходили.
Фото: пресс-служба СТССергей Бурунов.
— Были заметны трансформации, когда кто-то из участников удивлял?
— Да, но очень тонкие. Не то чтобы прям вот раз — и что-то изменилось. Люди очень деликатно менялись буквально на глазах.
— Хотели бы вы оказаться на месте участников?
— Нет, не хотел бы. Реалити-шоу — это очень тяжело.
— Почему?
— Ну, во-первых, там надо долго жить. Они почти месяц находились в этом дворце. Во-вторых, у тебя отбирают телефон. Это на рехаб (реабилитационный центр для людей, страдающих зависимостями. — Ред.) похоже. Поэтому ты всё время находишься в каком-то напряжении.
Я и так плохо сплю уже много лет, а там, думаю, вообще бы не спал. Ты не просто живешь в непривычных для себя условиях, но еще и вынужден постоянно думать, кого подозревать. Для этого нужна здоровая психика. А я человек из «тревожного клуба».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ВиноградовАктер и ведущий реалити-шоу «Тайный миллионер» Сергей Бурунов на фотосессии по окончании съемок телепроекта.
— Вам было бы легко обманывать других участников?
— Честно? Я очень эмпатичный человек. Есть у меня такая проблема — хотя не знаю, проблема это или нет, — но порой она мешает. Я им очень сопереживал, но при этом нужно было сохранять невозмутимое выражение лица.
— Какие испытания особенно запомнились?
— С шарами было очень красивое соревнование. Тяжелым оказалось испытание с шахматами: нужно было таскать на себе шахматную доску, бегать. Причем на время. Там все испытания и сам проект в целом — сложные. Одно большое испытание.
«Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро».
— В рамках реалити вы впервые оказались в Индии. Как вам страна?
— Честно говорить? Ну, Джайпур — город контрастов, я бы так сказал. Этот 21 день я не забуду никогда.
Фото: пресс-служба СТС.
— Какие воспоминания вы привезли с собой в Москву?
— Как там у Виктора Цоя было: «Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро».
— А что особенно шокировало?
— Абсолютно всё. Я не предполагал, что в XXI веке люди могут жить в таких нечеловеческих условиях. Разруха, нищета, бедность, антисанитария. А я человек комфорта и очень чистоплотный. Для меня это был гигантский стресс.
— С какими стереотипами об Индии вы прилетели в Джайпур и какие из них развеялись за время съемок?
— Индия большая. А я, к сожалению, нигде, кроме Джайпура, не был. Поэтому сказать, что у меня были какие-то стереотипы, я не могу. Скорее наоборот: всё, что мне говорили люди об Индии, подтвердилось. Люди не врали, когда предупреждали, что нужно быть начеку.
Фото: пресс-служба СТССергей Бурунов.
— В юности вы смотрели индийские фильмы? Они ведь были невероятно популярны в Советском Союзе — например, «Танцор диско», «Зита и Гита».
— Разве что только в детстве. В Советском Союзе был невероятно популярен Радж Капур. До сих пор помню строки из фильма «Господин 420»: «Разодет я, как картинка, я в японских ботинках, я в английской рубашке, в пиджаке я нараспашку». Но современное индийское кино мне не близко. Я вообще знал только про Болливуд, а ведь есть еще и Толливуд, и Колливуд, и Молливуд.
«Не могу сказать, что всё время свечусь, как лампочка».
— Я знаю, что вы дважды отказывались от роли короля в «Бременских музыкантах» со словами: «Новую версию надо делать либо хорошо, а точнее — еще лучше, либо не делать вообще».
— Да, согласен.
Фото: Телеканал «Россия 1»Кадр из фильма «Бременские музыканты».
— Как вы в целом относитесь к тому, что у многих сказок сегодня появляются новые версии? Нет ли в этой увлеченности ощущения конвейера?
— Пожалуйста, пусть появляются новые версии — если в них будут смысл и понятная идея. А когда в новой версии наваливается всё сразу — спецэффекты, звук, видеоряд, и при этом еще нужно охватить аудиторию, — получается винегрет.
Когда всё смешивается, пропадает главное — о чем сказка? И фильм превращается в фастфуд. А фастфуд я не люблю. Потому что это не вкусно и не полезно.
— Многие ваши комедийные персонажи смешные, но в них почти всегда есть надлом, усталость или тревога. Осознанный ли это принцип — не играть чистую комедию?
— Комедия — это сложнейший жанр. В любом случае мы играем людей, у которых есть боль. Просто эту боль мы прикрываем какими-то вещами. Естественно, я транслирую и свою боль. А она у меня есть, поверьте. Ее много.
Фото: Телеканал «Россия 1»Кадр из фильма «Бременские музыканты».
— Вы в жизни скорее веселый человек или тяжелый, серьезный?
— Я бываю и тяжелым, и серьезным — разным. Не могу сказать, что я всё время свечусь, как лампочка. Хотя многие думают именно так: вот сейчас придет Бурунов — будут хохотушки, потехи, шутки, шарады и конкурсы. А он сидит грустный почему-то. В чем дело?
Это заблуждение, что я очень веселый и хохотун. Я смеюсь, когда смешно. Но так как мы из «клуба тревожных людей», уровень кортизола и адреналина высокий, дофамина — не очень, а серотонина нет совсем.
— Есть ли у вас ощущение, что сегодня комедия в кино и сериалах обеднела? Или, наоборот, стала честнее и злее?
— Сейчас с комедийным жанром стало сложно. Трудно со смыслами — потому что над чем шутить и смеяться в нынешней ситуации? Поэтому сейчас всё непросто, не только с комедиографами. Стало сложно со вкусом, с талантом, с профессионалами. Не только с комедиями — вообще со всем.
«Наша профессия — это восхождение на гору без вершины».
— Вы довольно жестко высказываетесь о фальши в профессии. Есть ли у вас внутренний критерий, по которому вы понимаете: роль сделана честно — даже если она не получилась идеальной?
— Понимаете, какая штука: у нас же нет эталона. По чему мерить? По каким критериям? И где эталон — хорошо роль сделана или нет? Важно другое: насколько честно она сделана. Насколько искренне. Вот это имеет значение.
Фото: пресс-служба СТССергей Бурунов.
Наша профессия — это восхождение на гору без вершины. Поэтому невозможно заранее сказать, получится роль или нет. Нужно сделать всё возможное и сделать это честно и искренне. Как Пушкин говорил: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах».
— Вы бы согласились сняться в малобюджетном фильме, если зацепит сценарий или персонаж?
— Почему нет? Если это отзовется во мне, если это будет интересно, толково и с глубиной, то с удовольствием.
— Какие из ваших проектов можно будет скоро увидеть?
— В ближайшее время выйдет «Тайный миллионер» — героический проект, я считаю. По крайней мере, для меня, для его участников и всех, кто его делал. Мы пережили 21 день очень интересного опыта.
С 5 марта 2026 года начнется прокат фильма «Новая теща» — продолжения комедии «Теща». Это будет совершенно новая история. Действие происходит спустя шесть лет: у Виктора другие жена и теща, появляется брат-близнец.
Фото: пресс-служба СТССергей Бурунов.
В фильме мы снялись вместе с Гариком Харламовым, Марией Ароновой и Екатериной Ковальчук. В нем будет много любви, нежности и теплоты.
Я сыграл потешного тестя Гарика Харламова — веселого дядю с длинными волосами и усами, который не потерял пылкость и страсть по отношению к своей супруге. Что, собственно, мы с Марией Ароновой и демонстрируем в этом кино.
Также выйдет вторая часть «Домовенка Кузи». Конечно же, мы с Гариком Харламовым снова подарили свои голоса этим двум обаятельным существам: я — домовенку Кузе, он — Нафане.