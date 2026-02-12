Маски наброшены: выставка про карнавалы охватывает столетие развлечений

Арлекины и Пьеро, барышни и крестьянки, цари и эмигранты. Выставка «Под маской», открывшаяся в Музее русского импрессионизма, лишь на первый взгляд посвящена карнавалам и тому подобным увеселениям, предполагающим переодевание. На самом деле тематика ее куда шире, а стремление принять чужое обличье рассматривается не только как беззаботная игра, но и как жизненная стратегия. «Известия» в числе первых заглянули «Под маску».