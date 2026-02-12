Маски наброшены: выставка про карнавалы охватывает столетие развлечений

Арлекины и Пьеро, барышни и крестьянки, цари и эмигранты. Выставка «Под маской», открывшаяся в Музее русского импрессионизма, лишь на первый взгляд посвящена карнавалам и тому подобным увеселениям, предполагающим переодевание. На самом деле тематика ее куда шире, а стремление принять чужое обличье рассматривается не только как беззаботная игра, но и как жизненная стратегия. «Известия» в числе первых заглянули «Под маску».
Юбилейный размах.
В этом году Музей русского импрессионизма празднует первый юбилей — десять лет с момента открытия. И проект для этого выбран символичный.
Строго говоря, все эти годы институция, прописавшаяся на бывшей фабрике «Большевик», под маской русского импрессионизма (термин, надо признать, до сих пор вызывает споры) показывает самый широкий спектр отечественного искусства, фокусируясь на периоде начала XX века, но отнюдь не ограничиваясь им.
Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма.
За прошедшие годы музею удалось сформировать свой индивидуальный подход к выставочной деятельности.
Во-первых, это необычная тематика, будь то «Русские дикие» (про пересечения французского и нашего фовизма) или «Журнал красивой жизни» о первом отечественном глянце.
Во-вторых, широчайший охват собраний: привезти работы из десятков государственных и частных коллекций со всей страны для МРИ не проблема.
И, наконец, акцент на фигурах полузабытых, оставшихся в тени, а то и вовсе неизвестных (как в экспозиции, где были представлены полотна с неустановленным авторством).
«Под маской» соответствует всем этим характеристикам. В том числе последней.
Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма.
Зрители, рассчитывающие, что увидят сплошных мирискусников и голуборозовцев — во главе с Константином Сомовым, Николаем Сапуновым и Сергеем Судейкиным — будут, как минимум, удивлены.
Нет, перечисленные фигуры все же представлены (Сомов, правда, только одной статуэткой, а не графикой и живописью), но отнюдь не столь объемно, как можно было ожидать от выставки с такой темой.
Зато есть целый ряд произведений совсем неожиданных авторов. Скажем — офорт Сомова-отца, Андрея, известного не как художник, а как хранитель Эрмитажа, — «Барыня с маской в руке» (1870). Вроде реалистичный, даже академичный, но игривый образ.
Так ли велика дистанция между ним и пикантной «Книгой маркизы» Сомова-сына? Последней в экспозиции нет, но ценители искусства без труда мысленно достроят визуальный ряд.
От дворцов до советских парков.
Но больше удивляет даже не эта вещь, а, например, «Портрет неизвестной в розовом платье» Владимира Маковского, брата Константина и тоже передвижника. Предполагают, что художник изобразил свою жену, и это нежнейшая, воздушная картина.
Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма.
Однако не наряд, вынесенный в название, интригует больше всего, а карнавальные маски на столике. Дата создания произведения — 27 апреля 1908 года — приходится на следующий день после Пасхи. И, вероятно, дама готовится к маскараду, который вот-вот должен случиться.
Таких сюрпризов в экспозиции немало. Начинаются они с портрета Николая I в рыцарских доспехах — моду на переодевания в духе иных эпох завел в России лично император.
Заканчиваются они в советский период, хотя годы Ленина и Сталина едва ли ассоциируются с карнавалами. Например, не столько художественными достоинствами, сколько информацией о самом изображенном событии поражает гуашь 1935 года кисти Бориса Тимина. На ней запечатлен маскарад в московском Парке культуры и отдыха (ныне — имени Горького) в честь проекта конституции СССР.
Причем год спустя мероприятие решили повторить и продали около 100 тыс. билетов (а вдобавок — различный карнавальный инвентарь, так как в 1935-м многие явились без масок и специальных костюмов, вызвав недовольство организаторов).
Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма.
Подобных сюжетов на выставке — масса. И глядя на вереницы иллюстрирующих их карнавальных образов — реалистических и кубистических, стилизованных под какую-то эпоху или вневременных — невольно ловишь себя на мысли, что все это, в конечном счете, бегство от реальности. Попытка спрятать тревогу за весельем, а свое истинное «я» — за нарядом, образом.
И в этом контексте иначе смотрятся такие вещи, как «В мастерской масок» Абрама Архипова, где изображен явно небогатый ремесленник, изготавливающий маскарадный инвентарь. Пока одни развлекаются, другие тяжело трудятся, чтобы обеспечить им этот блестящий досуг.
Личины и облики.
Но настоящий шок вызывает экспонат, размещенный ближе к концу выставки — афиша 1920 года из Барнаула. Под изображением танцующей пары изящным шрифтом выведено объявление: «Веселое общество устраивает Бал-маскарад в концентрационном лагере».
Речь о тюрьме, организованной белогвардейцами в разгар гражданской войны. Надо признать, тогда выражение «концлагерь» еще не имело таких жутких коннотаций, как в годы Второй мировой. И все же: лучшей иллюстрации выражения «пир во время чумы» не придумать.
Вместо безмятежного, куртуазного, галантного погружения в мир балов и празднеств русской элиты получилось нечто иное — пожалуй, даже более ценное: выставка-размышление, выставка-рефлексия на тему смены обличий.
Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма.
Само искусство предстает здесь как инструмент хамелеона, способ примерить на себя чужие образы.
В контексте этой концепции оказывается вполне логичным блок картин с изображениями цыганок, японок, турчанок и так далее. Ведь зачастую позировали художникам модели других национальностей. Что и говорить о барышнях конца XIX и начала XX века, наряжающихся (или наряжаемых живописцами) в старорусские платья — будто нет на пороге никаких революций и неумолимо надвигающегося прогресса.
Зрителю же, любуясь работами (большей частью малоизвестными) Милиоти, Нестерова, Кульбина, Гончаровой, даже Челищева, а также множества прекрасных, но полузабытых мастеров, остается ответить себе самому на вопрос, где лучше — в мире иллюзии и в маске или же без этих спасательных кругов.