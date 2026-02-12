Не царское тело: Прилучный в сказке, Майданов в Кремле

О том, как все устроено изнутри, расскажет бывший владелец сети подпольных заведений. Журналисты также проникли со скрытой камерой в нелегальное казино и увидели, как работает подпольная точка. Отдельно авторы фильма анализируют то, как работают букмекерские конторы, как продаются и покупаются бои в подпольных клубах, сколько стоит договорной исход и кто зарабатывает на проигрыше игроков. А лудоманы, проигравшие на ставках десятки миллионов рублей и загнавшие не только себя, но и близких в долги, сами расскажут, почему бросить игру бывает так сложно.