Не царское тело: Прилучный в сказке, Майданов в Кремле

«Сказка о царе Салтане», 6+
Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров.
Остановившемуся на постой в деревенском доме царю Салтану посчастливилось влюбиться в милую, добрую, простую девушку — Аннушку. Аннушке же посчастливилось выйти замуж за царя и родить ему сына. Ее сестрам и мачехе тоже посчастливилось, вслед за Аннушкой оказаться в царском дворце. Но на этом удачи сменились злоключениями.
С 12 февраля в прокате.
«Унция жизни», 16+
Режиссер: Елена Елагина. В ролях: Александр Удальцов, Эмилия Коста, Владислав Глухов.
Алена раньше была художницей, теперь она просто жена и мама. Она живет в большой, стильной квартире, но чувствует, что теряет себя под ворохом домашних дел и в железных тисках мужа Славы, успешного адвоката. Она видит спасение в возвращении к живописи, но это может оказаться несовместимым с семейной жизнью.
С 12 февраля в прокате.
«Забытые кумиры: Как потерять все?» 16+
Почему вчерашние звезды оказываются забытыми буквально за считаные годы? Что происходит с кумирами миллионов, когда софиты гаснут и прежняя слава остается в прошлом? Ответы на эти вопросы ищут авторы нового документального расследования РЕН ТВ.
Журналисты поговорили с бывшими знаменитостями и выяснили, по каким причинам внезапно прервались их успешные карьеры. Актер культового сериала «Даешь молодежь!» Аслан Бижоев откровенно рассказал, что заставило его отказаться от профессии и встать за прилавок пункта выдачи интернет-заказов. А Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров», объяснил, какие обстоятельства поставили крест на его актерском взлете после громкого успеха картины.
14 февраля, 16:55, РЕН ТВ.
«Игорная мафия: Тайны подпольного бизнеса», 16+
Подпольные казино, онлайн-платформы, букмекерские конторы и «серые» игровые залы формируют многомиллиардный оборот, где выигрыш игрока — исключение, а проигрыш заложен в систему. В то же время хозяева игорного бизнеса покупают бизнес-джеты, лучшие автомобили мира, золотые сигары, собственные винодельни и даже футбольные клубы.
Авторы документального расследования детально разбирают схемы легального и нелегального игорного бизнеса: как настраиваются правила, алгоритмы и ограничения, почему крупный выигрыш невозможен, как бонусы и быстрые ставки удерживают человека в игре.
О том, как все устроено изнутри, расскажет бывший владелец сети подпольных заведений. Журналисты также проникли со скрытой камерой в нелегальное казино и увидели, как работает подпольная точка. Отдельно авторы фильма анализируют то, как работают букмекерские конторы, как продаются и покупаются бои в подпольных клубах, сколько стоит договорной исход и кто зарабатывает на проигрыше игроков. А лудоманы, проигравшие на ставках десятки миллионов рублей и загнавшие не только себя, но и близких в долги, сами расскажут, почему бросить игру бывает так сложно.
15 февраля, 23:55, РЕН ТВ.
«Вероника решает», 16+
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Анастасия Сычева, Дмитрий Бозин, Надежда Меньшова, Александр Борисов, Роман Зубрилин, Леонид Трегуб, Любовь Новак, Мария Орлова, Лев Смирнов, Анна Нахапетова, Александр Жуков.
В основе спектакля мировой бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо «Вероника решает умереть». Режиссер поменял канву повествования, ввел новых персонажей, но главный смысл произведения остался неизменным: нет ничего важнее и ценнее жизни. Как посмотреть в лицо собственным страхам и отчаянию? На что способны настоящая любовь и надежда? Возможно ли вновь поверить в свои силы и научиться быть счастливым?
14 февраля, 18:00, театр «Модерн».
«День влюбленных», 16+
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Юлия Чуракова, Юлия Довганишина, Павел Стукалов, Станислав Беляев.
Романтическая комедия. Без пяти минут молодожены Джессика и Дэвид — идеальная пара, но даже они в безумном марафоне подготовки к собственной свадьбе не готовы к шквалу мнений и ожиданий. Им предстоит не просто организовать праздник, а выжить в настоящем предсвадебном марафоне, полном стресса, сомнений и, самое главное, бесконечного потока советов от родственников, друзей, коллег и даже бывших.
14 февраля, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 15 февраля, 18:00, театр «Маска».
«С любовью. До востребования», 16+
Режиссер: Алексей Фроленков. В ролях: Анна Александер, Марк Бурлай, Алена Гончарова, Александр Груздев, Ольга Добрина, Виктор Жлудов, Антон Лызо, Юлия Максютина.
Премьера музыкальной фантазии, созданной в копродукции Театра имени Н. В. Гоголя и Москонцерта. Действие разворачивается в зале ожидания вокзала, который может быть в Москве, Париже, Токио или вовсе в городе без названия. Все поезда задерживаются. Во время вынужденной паузы каждому из пассажиров предлагают отправить открытку. Неожиданно старый почтовый ящик открывает другие маршруты — в прошлое.
14 февраля, 19:00, Театр имени Н. В. Гоголя.
«Сильфида», 6+
Дирижер: Арсений Шупляков. В ролях: Анастасия Лукина, Раманбек Бейшеналиев, Екатерина Ефимова, Влада Бородулина, Алексей Тимофеев, Мей Нагахиса, Максим Изместьев.
Изысканный балет на музыку Хермана Левенскьольда. Жемчужина балетного романтизма и одна из старейших хореографических постановок, дошедших до наших дней, сверкает в Мариинском в хореографии Августа Бурнонвиля (1836) в редакции Эльзы-Марианны фон Розен, вот уже сорок лет украшая репертуар виртуозных танцовщиков труппы.
14 февраля, 12:00, 16:00, 20:00, Мариинский театр, Историческая сцена (Санкт-Петербург).
«Анюта», 12+
Режиссер: Владимир Васильев. В ролях: Евгения Образцова, Михаил Лобухин, Георгий Гусев, Денис Родькин, Егор Геращенко, Никита Еликаров.
К 40-летию мировой премьеры балета «Анюта». Выдающееся творение прославленного хореографа и танцовщика Владимира Васильева создано для неповторимой Екатерины Максимовой, исполнявшей в нем главную роль. Музыка была собрана из фортепианных произведений Валерия Гаврилина. В 2022 году спектакль был капитально возобновлён, и в новой сценической редакции снова вошёл в репертуар Большого.
12 февраля, 19:00, Большой театр, Новая сцена.
«Спешите делать добро», 16+
Режиссеры: Яна Сексте, Алексей Усольцев. В ролях: Александр Хованский, Марина Лебедева, Сергей Гирин, Татьяна Бабенкова, Анатолий Кормановский, Ольга Родина, Таиса Михолап, Елена Плаксина.
Премьера спектакля по пьесе Михаила Рощина в новой сценической редакции драматурга Олега Антонова. В новогоднюю ночь инженер Мякишев, возвращаясь из командировки, спасает 15-летнюю Олю и привозит ее в свой дом. Этот поступок становится настоящим испытанием для его жены, лучшего друга и даже для соседей.
13, 14 февраля, 19:00, Современник.
Александр Чайковский. «Слово о полку Игореве», 12+
Финальным аккордом Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве станет юбилейный концерт народного артиста России, композитора Александра Чайковского. В программе: два грандиозных вокально-симфонических сочинения, написанные в последнее десятилетие. Драматическая симфония для чтеца, солирующего альта, симфонического и народного оркестров «Слово о полку Игореве» и хоровая опера «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». Исполнители: Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Юрий Башмет (альт).
13 февраля, 19:00, Концертный зал Чайковского.
«Джентльмены про любовь», 6+
Ко Дню влюбленных оркестр «Русская Филармония» подготовил праздничную программу. Финалисты шоу «Голос» Аскер Бербеков, Эдвард Хачарян и звезда мюзиклов, актер театра и кино Дмитрий Ермак исполнят главные хиты о любви. Со сцены прозвучат: Unchained Melody, Historia de un Amor, Belle, Unchain my heart, Still Loving You, «Я люблю тебя до слез», «Любимые глаза», «Мечта сбывается» и другие.
15 февраля, 19:00, Дом Музыки.
«Орфей и Эвридика», 16+
Премьера в исполнении петербургского театра «Рок-опера плюс». Это уже третья современная интерпретация знаменитого произведения композитора Александра Журбина. «Орфей и Эвридика» — это не только трагичная история о любви, потерях и борьбе с судьбой, но и глубокое музыкальное произведение, в котором переплетаются элементы классического рок-саунда, прогрессива и современного театра. Особенность этого концерта — участие музыкантов из известной хоррор-панк группы Nagart, которая привнесет в рок-оперу свой фирменный стиль и энергию.
12 февраля, 19:00, Государственный Кремлёвский дворец.
Юбилейный концерт Дениса Майданова, 6+
Зрителей ждет большая праздничная программа, созданная к 50-летию заслуженного артиста России Дениса Майданова. В этот вечер прозвучат лучшие музыкальные композиции, созданные им за 35 лет творческой деятельности. В концерте примут участие Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Александр Иванов, Елена Север, группа «Земляне», Хор Турецкого, Александр Буйнов и другие.
17 февраля, 19:00, Государственный Кремлёвский дворец.
«Музейный детектив. Иммерсивное расследование», 0+
Выставка посвящена одной из самых загадочных античных скульптур из собрания Государственного Эрмитажа — Виктории Кальватоне. Экспозиция включает более 50 экспонатов скульптурные портреты римских императоров-соправителей Марка Аврелия и Луция Вера, произведения графики, глиптики, нумизматики и прикладного искусства. В путешествии-расследовании посетителям выставки помогает аудиоспектакль. Его герои — реставратор Профессор, историк Агата, искусствовед Адель и французский бульдог Симеон.
С 18 февраля до 31 мая, Государственный Эрмитаж, Главный штаб.
«История в фарфоре. Патриотическая скульптура ИФЗ», 0+
Впервые представлена уникальная коллекция фарфоровых скульптур прославленных русских полководцев и солдат, созданных мастерами Императорского фарфорового завода. Каждая скульптура выполнена вручную. Авторы серии — Анатолий Данилов и Алексей Ничепорчук. При работе над скульптурами они изучали гравюры, собирали архивные материалы, консультировались с хранителями музеев Москвы и Санкт-Петербурга.
С 18 февраля до 18 мая, Музей Отечественной войны 1812 года.
«Symbiosis. Vol. 2: между материей и данными», 16+
Первая в России галерея фиджитал-искусства представляет проект одного из пионеров медиа-арта в России Аристарха Чернышева и Юлии Низамутдиновой (Julia Cyberflora). Художники предлагают зрителю задуматься о том, что определяет человека — происхождение или информационный контекст, биологическая эволюция или алгоритмическая среда.
До 12 мая, VS Gallery.
«Не/время», 0+
Выставка посвящена феномену времени. В проекте принимают участие 15 художников, среди них: арт-группа «Коллективные действия», Андрей Филиппов, Борис Свешников. Экспозиция представлена в трех залах: первый иллюстрирует линейное понимание времени, второй рассказывает о времени как структуре нашей памяти, о формировании человека как личности через моменты воспоминаний и их анализа, а в третьем художники рассуждают о «конечном», о том, что жизнь и смерть связаны неразрывно.
До 30 марта, галерея М2.
«Океан любви», 0+
В экспозиции представлены уникальные кадры из жизни обитателей «Москвариума», раскрывающие, как бережное и ответственное отношение помогает выстроить доверительный контакт между человеком и животным. Героями снимков стали капибары, нерпы, скаты, выдры. Вход бесплатный. А 14 февраля пройдут открытые тренировки капибар и нерп, а также кормления скатов-хвостоколов, арапайм и пираний.
С 14 февраля до 28 февраля, «Москвариум».