МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу, может потеплеть до плюс 3 градусов, что соответствует температурным показателям марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.