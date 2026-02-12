МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу, может потеплеть до плюс 3 градусов, что соответствует температурным показателям марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В пятницу, в зоне активного атмосферного фронта, осадки продолжатся, но преимущественно в виде мокрого снега и даже где-то вперемешку с первым дождем», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что в течение суток столбики термометров будут колебаться от 0 до плюс 3 градусов, что на 4−6 градусов теплее климатической нормы и соответствует многолетним показателям конца марта.