Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу

РИА Новости: Тишковец заявил, что в пятницу в Москве пройдет первый за год дождь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу, может потеплеть до плюс 3 градусов, что соответствует температурным показателям марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В пятницу, в зоне активного атмосферного фронта, осадки продолжатся, но преимущественно в виде мокрого снега и даже где-то вперемешку с первым дождем», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что в течение суток столбики термометров будут колебаться от 0 до плюс 3 градусов, что на 4−6 градусов теплее климатической нормы и соответствует многолетним показателям конца марта.