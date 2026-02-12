Вашингтон
Аномальную активность зафиксировали у загадочного радио «Судного дня»: что сказала «Жужжалка»

Радиостанция Судного дня передала более 20 сообщений за день.

Источник: Комсомольская правда

11 февраля за восемь часов загадочная радиостанция УВБ-76 (радио «Судного дня») вышла в эфир 24 раза. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее работу.

Последний зашифрованный сигнал прозвучал в 17:13 и содержал слово «займозаем». Пользователи подчеркивают: стандартная частота передач — не более одной в час, тогда как сейчас наблюдается аномальная активность.

С 9:05 утра радиостанцией были переданы шифровки со словами: «акрокрен», «рыболовный», «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка», «СССР» и другие.

Накануне радиостанция передала загадочное послание «НЖТИ 48599 ПРИДИРЧИВЫЙ 5367 6264». Радиостанция почти 50 лет передает в эфир таинственные послания.

Немногим ранее в эфире радио были зафиксированы слова «бомжокрем» и «дуэтотип».