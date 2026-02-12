Врач Калюжин: «диванный» образ жизни ведет к проблемам с сердцем и лимфой

«Диванный» образ жизни приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупредил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.
Врач отметил, что прежде всего начинает прибавляться вес, так как замедляется обмен веществ, а еще страдает сердечно-сосудистая и пищеварительная система.
Речь не идет про естественный отдых, он должен быть и варьируется в зависимости от личных потребностей и состояния организма в пределах 7−9 часов.
Так же допустим кратковременный дневной отдых, он помогает восстановиться нервной системе, снижает утомляемость.
Но если человек большую часть дня проводит лежа на диване, то в этом случае начинаются проблемы.
Прибавляется вес, возникают нарушения углеводного и жирового обмена, повышается артериальное давление, снижается плотности костной ткани.
— Дополнительно при недостатке движения ухудшаются венозный отток и лимфообращение, что может отражаться на общем самочувствии, — пояснил Калюжин Газета.ru.
Для профилактики этих состояний нужна ежедневная физическая активность, регулярная ходьба, бытовая подвижность, упражнения для всех групп мышц.
Так же важно следить за питанием, при низкой активности оно должно быть без избытка калорийности, но с полноценным содержанием белков для сохранения мышечной ткани, овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.
Повышенная сонливость и усталость, снижение работоспособности и массы тела — повод для обращения к врачу.
Малоподвижный образ жизни так же может провоцировать тромбоз вен нижних конечностей. Застой крови в нижней части ног ощущается чувством тяжести, могут появиться отеки, сообщает 360.ru.
Ранее, врач-диетолог, специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова напомнила, что быстроусвояемые углеводы могут быстрее поднимать уровень сахара в крови. Если добавить к ним белок, клетчатку и полезные жиры, скорость всасывания снижается и уровень энергии остается стабильнее.
А утверждение, что «углеводы полнят» врач назвала одним из самых вредных заблуждений в диетологии. Вес растет не из-за одного пункта в питании, а переизбытка калорий, пишет aif.ru.
Зимой усиливается аппетит и тяга к калорийной пище. Желание больше есть в холодное время года связано со скрытым обезвоживанием организма. Мы меньше потеем, не чувствуем жару и реже вспоминаем о необходимости пить воду, пишет Царьград.