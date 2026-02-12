Вашингтон
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый дождь в Москве ожидается уже на этой неделе, сообщил синоптик

Первый в 2026 году дождь прогнозируется в Москве уже в пятницу.

Первый в 2026 году дождь прогнозируется в Москве уже в пятницу. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в зоне активного атмосферного фронта осадки будут выпадать в виде мокрого снега, местами смешанного с дождём.

Температура воздуха в течение суток ожидается от 0 до +3 градусов, что на 4−6 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям, характерным для конца марта.

Ранее метеоролог рассказал, когда в Москву придет потепление.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.