Первый дождь в Москве ожидается уже на этой неделе, сообщил синоптик

Первый в 2026 году дождь прогнозируется в Москве уже в пятницу. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в зоне активного атмосферного фронта осадки будут выпадать в виде мокрого снега, местами смешанного с дождём.
Температура воздуха в течение суток ожидается от 0 до +3 градусов, что на 4−6 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям, характерным для конца марта.
Ранее метеоролог рассказал, когда в Москву придет потепление.
