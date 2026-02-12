Юрист Андрейцо усомнился, что Сабурова накажут за наемничество в Казахстане

Комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Но и в Казахстане к нему возникли вопросы — его обвинили в наемничестве из-за видео с передачей мотоциклов военному подразделению. Заместитель генпрокурора страны Галымжан Койгельдиев заявил, что кадры требуют дополнительной оценки.
Доцент РАНХиГС и ГУАП Сергей Андрейцо оценил ситуацию, ответив, грозит ли юмористу уголовное дело за наемничество. По его мнению, оказанная Сабуровым денежная помощь не подпадает под указанную статью.
С правовой точки зрения «наемничество» — это участие в боевых действиях на стороне какого-то государства. В действия юмориста этого не было, так что вряд ли состав преступления будет. Но не исключено, что дело может стать политизированным.
— Здесь, по сути, Нурлан Сабуров стал заложником ситуации, потому что ему пытаются предъявить претензии с той и с другой стороны, — отмечает юрист в беседе с Lenta.ru.
Он подчеркнул, что проверка Сабурова в Казахстане выглядит странно, так как стендапер не был военнослужащим в ВС РФ.
Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его остановили в столичном аэропорту и не выпустили в город. Но, по данным RT, задержать комика планировали еще раньше, 3 февраля во время его прилета в Екатеринбург.
В России у комика осталось в стране имущество на 160 млн рублей, включая двухэтажный дом в элитном загородном поселке в Подмосковье и участок площадью 1 285 кв. м, а также два премиальных автомобиля: «Гелендваген» 2018 года выпуска и Cadillac Escalade 2021 года, пишет aif.ru.
После того, как юморист улетел в Алма-Ату, он попросил не подвергать травле его семью. И подчеркнул, что все правовые вопросы будут решаться с помощью юристов, пишет Царьград.