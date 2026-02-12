Заработали у нас миллионы, а оставили их в США: Топ-5 особняков российских звёзд в Америке

По сообщениям издания Business Insider, в 2011 году режиссёр Тимур Бекмамбетов без личного осмотра купил в Лос-Анджелесе легендарную виллу Уолта Диснея. Площадь 600 квадратов. Лучше всего о недвижимости расскажут фотографии риелторов, внутри есть всё для жизни богача. Однако Бекмамбетов не жил там. Сначала дом превратился в туристический объект, открытый для всех желающих, потом стал сдаваться в аренду за 34 тысяч долларов в месяц. Есть путаница и с суммой, которую режиссёр заплатил за виллу. Сам он утверждал в интервью, что купил её за 5 млн долларов, однако американские СМИ приводят другие цифры — 3,7 млн долларов. На данный момент эта недвижимость тянет на 5,5 млн долларов.