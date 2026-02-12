Заработали у нас миллионы, а оставили их в США: Топ-5 особняков российских звёзд в Америке

5-е место. Орбакайте: два пентхауса, один остался.
Согласно базам недвижимости Флориды, дочь Аллы Пугачёвой певица Кристина Орбакайте с мужем купили в начале нулевых пентхаус на 282 квадрата в «Маджестик Тауэре». Это фешенебельный небоскрёб на берегу Атлантического океана в респектабельной деревне Бэл-Харбор вблизи Майами-Бич. Внутри высоченные потолки и окна во всю стену с головокружительным видом на залив, есть собственные отдельные лифты. «Маджестик Тауэр» — это почти гостиница с лобби, ресепшен, камердинерами, горничными и парковщикиам. Имеются бассейн, корты, бильярдная, фитнес-центр и спа-салоны.
Раньше у Орбакайте было два пентхауса в США: второй располагался в небоскрёбе Twenty Five Murray Street на Манхэттене в Нью-Йорке, но он уже давно продан.
4-е место. Бекмамбетов: $34 тыс. в месяц за дом мечты.
По сообщениям издания Business Insider, в 2011 году режиссёр Тимур Бекмамбетов без личного осмотра купил в Лос-Анджелесе легендарную виллу Уолта Диснея. Площадь 600 квадратов. Лучше всего о недвижимости расскажут фотографии риелторов, внутри есть всё для жизни богача. Однако Бекмамбетов не жил там. Сначала дом превратился в туристический объект, открытый для всех желающих, потом стал сдаваться в аренду за 34 тысяч долларов в месяц. Есть путаница и с суммой, которую режиссёр заплатил за виллу. Сам он утверждал в интервью, что купил её за 5 млн долларов, однако американские СМИ приводят другие цифры — 3,7 млн долларов. На данный момент эта недвижимость тянет на 5,5 млн долларов.
3-е место. Киркоров: продал, но оставил?
По данным базы недвижимости штата, в 2011 году певец Филипп Киркоров с тётей купили роскошное поместье на набережной Майами-Бич, или, как говорят местные, на Millionaires Row — линии миллионеров. Владения короля попсы располагаются на территории эксклюзивного загородного гольф-клуба. Архитектура средиземноморская: внутри арки, полы из мрамора и благородного дерева, высокие потолки, эксклюзивные зеркала и прочие радости лакшери-жизни. Площадь 775 квадратов. После начала спецоперации Киркоров хотел было продать эту недвижимость, но передумал. Риелторы оценивают её в 8,2 млн долларов, столько бы ему никто не дал.
Прежде Киркоров был ещё соседом Кристины Орбакайте в небоскрёбе «Маджестик Тауэр». Но эта недвижимость формально была им продана почти за 3 млн долларов в 2024 году. Впрочем, новый собственник вызывает подозрение — это доверенный траст, среди услуг которого сокрытие реального собственника.
2-е место. Остров Бискайя: где живёт Леонтьев.
Певец Валерий Леонтьев с женой живут в пригороде Майами на острове Бискайя — это зелёный и тихий район, расположенный поодаль от шумного Майами-Бич. Изюминка места — морские черепахи. Шикарная двухэтажная вилла Леонтьева находится прямо на берегу залива Бискейн. На участке в 16 соток имеется 600 квадратов жилой площади, гараж, бассейн и собственный деревянный пирс с катером. Риелторы оценивают эту недвижимость в 8,5 млн долларов. Если верить базам данных штата, певец купил её в 2014 году.
1-е место. Остров Фишер: вход только с воды.
Самая дорогая недвижимость в США у звёздного хоккеиста NHL, но не у Овечкина, а у Ильи Ковальчука. В 2012 году они с женой купили квартиру 350 квадратов в лакшери-ЖК «Палаццо Делла Луна» на искусственном острове Фишер, доступном только на лодке или вертолёте. Это один из самых богатых районов не только Майами, но и всей страны. Внутри дома поистине царские интерьеры: полы украшены античной мозаикой, ванна переливается золотом, в гостиной подушки от Луи Виттона Текущая стоимостью недвижимости — 9 млн долларов.
Но, судя по всему, Ковальчук там не живёт. Он передал эту недвижимость в доверительное управление трасту для сдачи в аренду и возможной продажи.
Лагутенко: $4,5 млн сгорели в Лос-Анджелесе.
В лидеры рейтинга мог бы вырваться певец Илья Лагутенко. Но в начале прошлого года один из его домов в США — самый дорогой, за 4,5 млн долларов, — сгорел в страшном лос-анджелесском пожаре.