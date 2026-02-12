Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в Чебоксарах

Предварительные данные указывают, что водитель автомобиля SsangYong не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину впереди, после чего произошла цепная реакция столкновений. В результате в аварии оказались задействованы несколько транспортных средств, включая заполненный пассажирами автобус маршрута № 52. Несмотря на масштаб происшествия, пострадавших, по предварительным сведениям, нет, автомобили получили механические повреждения.