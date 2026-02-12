Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в Чебоксарах

В Чебоксарах произошла массовая авария с участием шести легковых автомобилей и пассажирского автобуса. Инцидент случился возле торгового центра на проспекте Максима Горького и, по предварительной информации МВД Чувашии, был спровоцирован водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.
Предварительные данные указывают, что водитель автомобиля SsangYong не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину впереди, после чего произошла цепная реакция столкновений. В результате в аварии оказались задействованы несколько транспортных средств, включая заполненный пассажирами автобус маршрута № 52. Несмотря на масштаб происшествия, пострадавших, по предварительным сведениям, нет, автомобили получили механические повреждения.
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что предполагаемый виновник аварии был пьян. Иномарку, принадлежащую 60-летнему уроженцу Нижегородской области, эвакуировали на специализированную стоянку, по факту произошедшего проводится разбирательство.
Ранее в Челябинской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 70-летний пенсионер за рулем «Нивы» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем.