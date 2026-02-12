Путин поручил привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей

Депутат подчеркивал, что считает логичным увязать размер ставки с количеством детей. Для семей с первым ребенком, по его мнению, должна действовать льготная, но более высокая ставка, которая может корректироваться по мере снижения ключевой ставки. Он допускал, что при ее снижении до 14% ипотека для семей с одним ребенком может опуститься сначала до 8%, а затем и до 6%. Для семей со вторым ребенком предлагается сохранить действующие 6%, а при рождении третьего и последующих детей — уменьшить ставку до 4%.