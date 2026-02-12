На Олимпиаде произошла новая диверсия на железной дороге: Игры под ударом

Этот случай стал уже вторым за текущую неделю. В субботу, 7 февраля 2026 года, в первый полный день проведения Олимпийских игр, аналогичный акт вандализма произошел в районе Болоньи. Там были повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры, что привело к значительным задержкам движения: скоростные, междугородние и региональные поезда задерживались до двух с половиной часов. Ответственность за тот инцидент публично взяла на себя анархистская группа, объявившая о своих действиях в сети.