На Олимпиаде произошла новая диверсия на железной дороге: Игры под ударом

Итальянская полиция расследует серию подозрительных инцидентов на железнодорожных линиях, связанных с олимпийскими маршрутами. 11 февраля повреждён участок пути к курортам Бормио и Ливиньо. Ранее, 7 февраля, под Болоньей произошёл саботаж с задержками поездов до 2,5 часов. Обнаружены остатки бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Версия следствия — умышленный поджог. Расследование продолжается.
Подозрение на саботаж: инциденты на железнодорожных линиях во время Олимпийских игр в Италии.
Итальянские правоохранительные органы расследуют серию подозрительных инцидентов на железнодорожной инфраструктуре, связанных с маршрутами, ведущими к олимпийским объектам зимних Игр в Милане и Кортине. Последний случай был зафиксирован в среду, 11 февраля, когда в ранние утренние часы неизвестными лицами был поврежден небольшой участок железнодорожного полотна на линии, обслуживающей горные курорты Бормио и Ливиньо в регионе Ломбардия.
Несмотря на факт повреждения, регулярное движение поездов не прерывалось. Специалисты государственной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato провели экстренные восстановительные работы в течение ночи, обеспечив безопасность инфраструктуры до начала интенсивного утреннего пассажиропотока. По состоянию на момент публикации ни одна организация или группа не заявила о причастности к данному инциденту.
Этот случай стал уже вторым за текущую неделю. В субботу, 7 февраля 2026 года, в первый полный день проведения Олимпийских игр, аналогичный акт вандализма произошел в районе Болоньи. Там были повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры, что привело к значительным задержкам движения: скоростные, междугородние и региональные поезда задерживались до двух с половиной часов. Ответственность за тот инцидент публично взяла на себя анархистская группа, объявившая о своих действиях в сети.
Параллельно следователи изучают обстоятельства пожара, возникшего в ночь на 11 февраля в районе населенного пункта Аббадиа-Лариана на восточном побережье озера Комо. Очаг возгорания был локализован в зоне припутного маневрового устройства на железнодорожной линии Лекко—Тирано. В результате инцидента вышли из строя семь силовых кабелей, критически важных для функционирования системы управления движением. На месте происшествия криминалисты обнаружили фрагменты стеклянной тары с остатками легковоспламеняющейся жидкости, что послужило основанием для выдвижения версии умышленного поджога.
Полиция Ломбардии приступила к комплексному расследованию всех трех инцидентов с целью установления возможной связи между ними. Предварительные экспертные оценки подтверждают вероятность преднамеренного характера повреждений. Службы безопасности усилили патрулирование ключевых транспортных артерий, ведущих к олимпийским площадкам, а руководство Ferrovie dello Stato ввело дополнительные меры контроля за состоянием инфраструктуры.
Оргкомитет Игр в Милане и Кортине выразил уверенность в надежности принятых мер по обеспечению безопасности транспортной логистики соревнований. Тем не менее, произошедшие события вызвали обеспокоенность среди организаторов и участников Игр, учитывая стратегическую важность железнодорожного сообщения для транспортировки спортсменов, официальных делегаций и зрителей к горнолыжным и сноубордическим комплексам в Альпах.
Следственные действия продолжаются при взаимодействии подразделений контртеррористической полиции, железнодорожной охраны и прокуратуры Милана. Власти призывают граждан сообщать о любых подозрительных наблюдениях вблизи транспортных объектов через специальную горячую линию.