Калинская обыграла украинку Свитолину в третьем круге теннисного турнира в Дохе

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче третьего круга престижного турнира категории WTA 1000 в Дохе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу 27-летней россиянки, которая не имела посева, в то время как её соперница, занимающая девятую строчку мирового рейтинга, была посеяна под седьмым номером.