Итальянские саночники Ридер и Кайнцвальднер стали олимпийскими чемпионами

Ранее сообщалось, что американский конькобежец Джордан Штольц стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров. Он установил новый рекорд Игр с результатом 1 минута 6,28 секунды. Предыдущее достижение, принадлежавшее голландскому спортсмену, было улучшено почти на секунду. Второе и третье места заняли представители Нидерландов и Китая. Победа Штольца помогла сборной США подняться в медальном зачёте.