Итальянские саночники Ридер и Кайнцвальднер стали олимпийскими чемпионами

Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер одержали победу на Олимпийских играх. Спортсмены показали лучший суммарный результат после двух заездов.

Источник: Life.ru

Их время составило 1 минута 45,086 секунды. Серебряные медали завоевали австрийцы Томас Штой и Вольфганг Киндль, бронзу — немецкий экипаж в составе Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта.

Эта победа позволила сборной Италии подняться на третью строчку в общем медальном зачёте Олимпиады. Лидерство сохраняет команда Норвегии, второе место занимают США.

Ранее сообщалось, что американский конькобежец Джордан Штольц стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров. Он установил новый рекорд Игр с результатом 1 минута 6,28 секунды. Предыдущее достижение, принадлежавшее голландскому спортсмену, было улучшено почти на секунду. Второе и третье места заняли представители Нидерландов и Китая. Победа Штольца помогла сборной США подняться в медальном зачёте.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

