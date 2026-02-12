Суд Евросоюза впервые признал нарушением введение повторных санкций по РФ

При этом суд Евросоюза ранее отмечал, что предоставленных материалов оказывается недостаточно, чтобы прийти к мотивированному выводу в такой ситуации. В сентябре 2024 года Токарева выиграла свое первое дело. Тогда суд признал, что в Совете не смогли представить доказательства получения заявительницей преимуществ от деятельности отца.