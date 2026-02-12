Суд Евросоюза впервые признал нарушением введение повторных санкций по РФ

Суд Евросоюза впервые постановил выговор Совету ЕС за неснятие антироссийских санкций. Речь идет о дочери главы «Транснефти» Майе Токаревой, которая попала в санкционные списки в июле 2022 года. Об этом в среду, 11 февраля, сообщило издание «Коммерсантъ».
Общий суд Европейского союза 11 февраля отменил прошлогодние акты о продлении европейских санкций в отношении россиянки. Указано, что ее включили в санкционные списки из-за семейных связей. Совет посчитал, что если «влиятельное лицо, ведущий бизнесмен, осуществляет деятельность в РФ», то его родственники «извлекают выгоду из его статуса».
При этом суд Евросоюза ранее отмечал, что предоставленных материалов оказывается недостаточно, чтобы прийти к мотивированному выводу в такой ситуации. В сентябре 2024 года Токарева выиграла свое первое дело. Тогда суд признал, что в Совете не смогли представить доказательства получения заявительницей преимуществ от деятельности отца.
Суд отменил введенные санкции в отношении женщины. Но чиновники не исполнили это решение, и на следующий день снова продлили ограничительные меры. Токарева неоднократно выигрывала в суде, однако европейские чиновники игнорировали его решение, говорится в статье.
6 февраля суд Евросоюза подтвердил право государств — членов ЕС конфисковывать машины, ввезенные из РФ с нарушением санкционного режима.