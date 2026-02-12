Вашингтон
Суд Евросоюза впервые признал нарушением введение повторных санкций по РФ

Общий суд Европейского союза 11 февраля отменил прошлогодние акты о продлении европейских санкций в отношении россиянки. Указано, что ее включили в санкционные списки из-за семейных связей. Совет посчитал, что если «влиятельное лицо, ведущий бизнесмен, осуществляет деятельность в РФ», то его родственники «извлекают выгоду из его статуса».

При этом суд Евросоюза ранее отмечал, что предоставленных материалов оказывается недостаточно, чтобы прийти к мотивированному выводу в такой ситуации. В сентябре 2024 года Токарева выиграла свое первое дело. Тогда суд признал, что в Совете не смогли представить доказательства получения заявительницей преимуществ от деятельности отца.

Суд отменил введенные санкции в отношении женщины. Но чиновники не исполнили это решение, и на следующий день снова продлили ограничительные меры. Токарева неоднократно выигрывала в суде, однако европейские чиновники игнорировали его решение, говорится в статье.

6 февраля суд Евросоюза подтвердил право государств — членов ЕС конфисковывать машины, ввезенные из РФ с нарушением санкционного режима.

