Вашингтон
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван дер Бик

Американский актёр Джеймс Ван Дер Бик, получивший широкую известность благодаря роли в культовом подростковом сериале «Бухта Доусона», ушёл из жизни в возрасте 48 лет.

Американский актёр Джеймс Ван Дер Бик, получивший широкую известность благодаря роли в культовом подростковом сериале «Бухта Доусона», ушёл из жизни в возрасте 48 лет. О смерти 11 февраля сообщила его супруга Кимберли Ван Дер Бик. Её слова приводит издание The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стала онкологическая болезнь, о диагнозе актёр публично рассказал в 2024 году.

Ван Дер Бик родился в 1977 году в Коннектикуте и пришёл в профессию после того, как в школе его отстранили от занятий американским футболом. Помимо «Бухты Доусона», он снимался в таких картинах, как «Переменная синева» и «Правила привлекательности».

Ранее сообщалось, что эксперты допустили версию убийства Курта Кобейна.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.