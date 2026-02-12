Умер звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван дер Бик

Ван Дер Бик родился в 1977 году в Коннектикуте и пришёл в профессию после того, как в школе его отстранили от занятий американским футболом. Помимо «Бухты Доусона», он снимался в таких картинах, как «Переменная синева» и «Правила привлекательности».