Чехия бросает вызов Канаде, Кросби и Макдэвид в деле: битва фаворитов в Милане

В тот же день дебютирует на турнире сборная США, также относящаяся к числу потенциальных претендентов на медали. Состав американцев практически полностью укомплектован игроками НХЛ, среди которых выделяется форвард Остон Мэттьюс, стремящийся компенсировать неудачный клубный сезон олимпийским успехом. Первым соперником для США станет латвийская команда, традиционно демонстрирующая упорство в матчах высокого уровня. На Играх в Сочи в 2014 году латвийцы в четвертьфинале оказали серьёзное сопротивление будущим чемпионам из Канады, уступив лишь со счётом 1:2 после гола, заброшенного канадцами за несколько минут до финальной сирены. Ключевую роль в той встрече сыграл голкипер Кристерс Гудлевскис, продолжающий выступать за национальную команду. В нынешнем составе Латвии присутствуют два вратаря из НХЛ — Элвис Мерзликин и Арвидс Шиловс, что повышает конкуренцию за место в основе. Учитывая вероятное территориальное преимущество американцев в большей части игрового времени, успех латвийской команды будет зависеть от дисциплинированной игры в обороне и надёжной работы вратаря, вышедшего на лёд в стартовом составе. Как и в случае с канадцами, для сборной США характерна определённая адаптационная фаза в первых матчах олимпийских турниров, что создаёт дополнительные возможности для соперника.