Чехия бросает вызов Канаде, Кросби и Макдэвид в деле: битва фаворитов в Милане

12 февраля 2026 года в Милане стартует мужской олимпийский хоккейный турнир четырьмя матчами группового этапа. Центральным событием станет встреча фаворитов — сборной Канады со звёздами Кросби и Макдэвидом — против Чехии с сильной вратарской линией. Дебютируют также США, которым противостоит упорная Латвия. Дополнительно пройдут матчи Швейцария — Франция и Германия — Дания. Звёздным сборным предстоит преодолеть традиционные трудности адаптации в стартовых играх.
Олимпийский хоккей в Милане: стартовые вызовы для фаворитов турнира.
Четверг, 12 февраля 2026 года, ознаменуется началом соревнований в мужском хоккейном турнире на XXV Олимпийских играх в Италии. На льду арены Санта-Джулия в Милане пройдут четыре встречи группового этапа. Главным событием игрового дня станет противостояние между сборными Канады и Чехии, запланированное на 18 часов 40 минут по московскому времени. Дополнят программу матчи Швейцария — Франция, США — Латвия и Германия — Дания.
Канадская команда, традиционно считающаяся одним из главных претендентов на золотые медали, впервые выступит на этих Играх. Исторически даже на победных для канадцев Олимпиадах — в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Ванкувере в 2010-м и Сочи в 2014-м — сборная не избегала потерь на стадии группового раунда, демонстрируя полную слаженность лишь в матчах плей-офф. Интеграция звёздных хоккеистов в единый коллективный механизм всегда представляла собой сложную задачу. Первый матч с чешской командой покажет, насколько оперативно тренерскому штабу удастся наладить взаимодействие между игроками разных поколений: 38-летним Сидни Кросби, 29-летним Коннором Макдэвидом и 19-летним Маклином Селебрини.
Чешская сборная располагает сбалансированным составом, примерно наполовину сформированным из хоккеистов Национальной хоккейной лиги. В атаке особую угрозу представляют Давид Пастрняк, Мартин Нечас и Томаш Гертль. Не менее внушительно выглядит вратарская линия в лице Иржи Веймелки, Лукаша Достала и Даниэля Владаржа, признанная одной из сильнейших на турнире. Несмотря на статус явного фаворита, канадской команде предстоит преодолеть серьёзное сопротивление.
Как сообщал ранее «МК», после первой тренировки на миланской арене представители канадской делегации выразили обеспокоенность нестандартными размерами хоккейной площадки, а также продолжающимися строительными работами в непосредственной близости от ледового дворца. Эти факторы могут оказать влияние на адаптацию команды к условиям проведения турнира.
В тот же день дебютирует на турнире сборная США, также относящаяся к числу потенциальных претендентов на медали. Состав американцев практически полностью укомплектован игроками НХЛ, среди которых выделяется форвард Остон Мэттьюс, стремящийся компенсировать неудачный клубный сезон олимпийским успехом. Первым соперником для США станет латвийская команда, традиционно демонстрирующая упорство в матчах высокого уровня. На Играх в Сочи в 2014 году латвийцы в четвертьфинале оказали серьёзное сопротивление будущим чемпионам из Канады, уступив лишь со счётом 1:2 после гола, заброшенного канадцами за несколько минут до финальной сирены. Ключевую роль в той встрече сыграл голкипер Кристерс Гудлевскис, продолжающий выступать за национальную команду. В нынешнем составе Латвии присутствуют два вратаря из НХЛ — Элвис Мерзликин и Арвидс Шиловс, что повышает конкуренцию за место в основе. Учитывая вероятное территориальное преимущество американцев в большей части игрового времени, успех латвийской команды будет зависеть от дисциплинированной игры в обороне и надёжной работы вратаря, вышедшего на лёд в стартовом составе. Как и в случае с канадцами, для сборной США характерна определённая адаптационная фаза в первых матчах олимпийских турниров, что создаёт дополнительные возможности для соперника.
В паре Швейцария — Франция предпочтение аналитики отдают швейцарской команде, обладающей более глубоким составом и большим опытом выступлений на международной арене. Встреча Германия — Дания также не предполагает однозначного фаворита, однако присутствие в составе немецкой сборной форварда Леона Драйзайтля привлекает к этому поединку повышенное внимание болельщиков и экспертов.
Стартовый игровой день олимпийского хоккейного турнира в Милане обещает стать насыщенным и принципиальным, определив расстановку сил среди претендентов на медали и задав тон дальнейшему ходу соревнований.