Пенсия по наследству. Кто может получить выплаты и как это сделать

Она привела такой пример. У человека есть супруга и двое взрослых детей (достигших совершеннолетия): старший сын и дочь. Он обращается с заявлением в СФР, где указывает, что в случае его смерти все его пенсионные накопления получит младшая дочь. Если такого заявления или нотариально удостоверенного завещания нет, то пенсионные накопления поделятся между тремя наследниками — женой, сыном и дочерью. Также стоит учесть, что можно распределить доли для наследников, выбрав не только родственников, но и любого наследника по своему усмотрению. При этом нотариальное удостоверение — процедура платная, а обращение в пенсионный фонд с заявлением доплат не требует.