Пенсия по наследству. Кто может получить выплаты и как это сделать

Кто может получить пенсию по наследству.
Наследственные вопросы актуальны всегда, но ряд юридически значимых нюансов по-прежнему остаётся без должного правового внимания. Например, вопрос — можно ли получить в наследство пенсию ушедшего из жизни родственника или не родственника. Об этом сообщила адвокат и управляющий партнёр юридической группы «КузьминоваVправе», действующий член Адвокатской палаты г. Москвы Татьяна Кузьминова.
— Помимо движимого и недвижимого имущества, денежных вкладов в наследственную массу входят и пенсионные накопления наследодателя. Получить можно лишь накопительную часть пенсии. На страховую часть пенсии нормы наследственного права не распространяются, — рассказала Татьяна Кузьминова.
Получить пенсионные накопления или недополученную часть пенсии могут как родственники (наследники по закону: переживший супруг, дети, пережившие родители), так и люди, не являющиеся родственниками, но включённые наследодателем в завещание.
Правопреемники пенсионных накоплений делятся на правопреемника по договору (если умерший сразу определил конкретных правопреемников в договоре), на правопреемников по заявлению (если умерший определил конкретных правопреемников отдельным заявлением) и на правопреемников по закону (если умерший не определил правопреемника в договоре или заявлении). Об этом рассказал директор по продукту НПФ «Газфонд ПН» Роман Карнеев.
— Какие средства может получить правопреемник? Это накопления, которые формировались из взносов работодателя в период с 2002-го по 2013 год, ваши добровольные взносы вместе с государственным софинансированием, средства материнского капитала, направленные на пенсию, и весь полученный от них инвестиционный доход. Ключевой момент — вид выплаты, которую уже начал получать умерший. Если выплаты не назначались вовсе, правопреемникам перейдёт вся сумма. Если же была назначена срочная выплата — только остаток. А вот пожизненно установленная выплата вовсе не выплачивается, — пояснил Роман Карнеев.
Для получения выплаты необходимо предоставить в СФР/НПФ лично или по почте: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность правопреемника, и страховое свидетельство, а также документ, подтверждающий родство (только для правопреемников по закону). На обращение с заявлением отводится ровно шесть месяцев со дня смерти. Этот срок критичен, его пропуск приведёт к необходимости обращения в суд.
— Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание: самые частые ошибки, с которыми сталкиваются правопреемники. Это пропуск полугодового срока, незначительные на первый взгляд расхождения в ФИО или данных в разных документах. Если вы отправляете документы по почте, убедитесь, что подпись на заявлении и документах нотариально заверены. Чтобы процесс прошёл гладко, действуйте оперативно и тщательно проверяйте каждую букву во всех бумагах, — пояснил Роман Карнеев.
Как получить пенсию по наследству.
Существует несколько вариантов развития событий. Наследодатель может составить завещание: самостоятельно определить круг наследников и включить сведения о пенсионных накоплениях (ст. 1125 ГР РФ). Он может не оставлять завещание, тогда наследование будет происходить по закону (ст. 1141 ГК РФ).
— Также можно обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд, распределив, кому отойдут денежные средства. Для этого наследодателю необходимо при жизни обратиться с заявлением в СФР или, если пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, в НПФ и указать, кто будет наследовать пенсионные накопления и в каких долях, — рассказала Татьяна Кузьминова.
Она привела такой пример. У человека есть супруга и двое взрослых детей (достигших совершеннолетия): старший сын и дочь. Он обращается с заявлением в СФР, где указывает, что в случае его смерти все его пенсионные накопления получит младшая дочь. Если такого заявления или нотариально удостоверенного завещания нет, то пенсионные накопления поделятся между тремя наследниками — женой, сыном и дочерью. Также стоит учесть, что можно распределить доли для наследников, выбрав не только родственников, но и любого наследника по своему усмотрению. При этом нотариальное удостоверение — процедура платная, а обращение в пенсионный фонд с заявлением доплат не требует.
— Важно разделять, что именно получаем: пенсионные накопления ушедшего из жизни, его недополученную пенсию или же всё вместе. Недополученную пенсию без вступления в наследство можно получить раньше шестимесячного срока. Основное условие — родство, совместное проживание или иждивение, — пояснила Татьяна Кузьминова.
При этом требование о выплате вместе с документами, подтверждающими родство, и свидетельством о смерти должно быть подано в пенсионный фонд в течение четырёх месяцев со дня смерти пенсионера. Если такое заявление не подано указанными лицами, то пенсионные накопления будут включены в состав наследственной массы, доступ к которой наследники по закону или по завещанию получат по истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя.
Что касается пенсионных накоплений, то правовой механизм работает следующим образом: если пенсионные накопления не получены до назначения выплат, то они в полном объёме переходят к наследникам (по закону или по завещанию).
— Часто бывает, что человек, достигший пенсионного возраста, обращается с заявлением о срочной выплате накопительной пенсии, например, в течение восьми лет, но умирает, не получив всю сумму при жизни. Тогда оставшуюся часть накопительной пенсии в невыплаченном объёме (а это, как показывает практика, могут быть существенные денежные средства) получат наследники (по закону или по завещанию), — рассказала Татьяна Кузьминова.
Все действия будут проходить через нотариуса, открывшего наследство. Исключением всегда является материнский капитал, на который не распространяются эти требования.
— Важный нюанс: стороне, которой причитаются пенсионные накопления, желательно ещё при жизни наследодателя знать, в каком пенсионном фонде они находятся. В противном случае розыск может занять время, а в случае спора между наследниками за общую наследственную массу он превратится в целый правовой квест, — добавила Татьяна Кузьминова.
А вот чего делать точно нельзя, так это снимать деньги с банковской карты пенсионера после его смерти. Такие действия незаконны. Деньги со счёта пенсионера можно будет получить позже, после вступления в наследство.