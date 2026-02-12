Вашингтон
Скончался актёр Джеймс Ван Дер Бик, сыгравший в «Бухте Доусона»

Актёр Джеймс Ван Дер Бик, сыгравший роль Доусона Лири в мелодраме «Бухта Доусона», скончался 11 февраля от колоректального рака в возрасте 48 лет. Об этом сообщила в личном блоге его жена Кимберли.

Источник: Life.ru

«Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Есть многое, что можно рассказать о его желаниях, любви к человечеству и святости времени. Эти дни ещё настанут. А пока мы просим уважать наше право на уединение, пока мы скорбим о нашем любящем муже, отце, сыне, брате и друге», — говорится в сообщении.

Ранее не стало заслуженной артистки России Изольды Лидарской, ей было 92 года. В окружении усопшей рассказали, что незадолго до кончины актриса попала в больницу. Изольда Лидарская более 50 лет играла в Оренбургском театре драмы. На её счету — десятки комедийных и драматических постановок, в том числе «Марсиане» и «Доходное место».

