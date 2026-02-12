Скончался актёр Джеймс Ван Дер Бик, сыгравший в «Бухте Доусона»

«Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Есть многое, что можно рассказать о его желаниях, любви к человечеству и святости времени. Эти дни ещё настанут. А пока мы просим уважать наше право на уединение, пока мы скорбим о нашем любящем муже, отце, сыне, брате и друге», — говорится в сообщении.