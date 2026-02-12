Вашингтон
В России будет проводиться новое обследование для беременных: вот детали

Минздрав анонсировал процедуру нового скрининга для беременных женщин.

Источник: Комсомольская правда

В России вводят процедуру скрининга в III семестре беременности для выявления пороков развития плода. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.

«По итогам пренатального скрининга III триместра лечащим врачом при сроке гестации 36 — 37 недель устанавливается полный клинический диагноз, и определяется маршрутизация пациентки в медицинскую организацию для планового родоразрешения», — рассказал Климов.

Эксперт подчеркнул, что новая методика значительно снизит риски для женщины и ребенка, улучшит исходы родов и сделает медицинскую помощь более качественной, безопасной и доступной. Эта касается не только этапа беременности, но и периода после рождения.

На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал новые бесплатные исследования для беременных.

Кроме этого, Минфин обновил правила льготной ипотеки для разведенных супругов.