Захарова: Зеленский глумится над гражданами, отказываясь проводить выборы

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что проведение выборов в стране до прекращения огня невозможно, является продолжением его глумления над своими гражданами. Об этом в четверг, 12 февраля, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громадянами (с украинского языка — гражданами — прим. «ВМ») продолжается, — написала она в Telegram-канале.

Ранее СМИ приводили слова украинского лидера, который заявил, что проведение выборов в республике возможно только при условии прекращения огня и наличии необходимых гарантий безопасности.

В Financial Times до этого сообщили, что Владимир Зеленский планирует 24 февраля объявить о проведении выборов президента и референдума. Журналисты утверждали, что данное решение было принято из-за давления Соединенных Штатов. Оба голосования должны провести до 15 мая. В противном случае Украине грозит утрата предложенных Америкой гарантий безопасности.

При этом источник в окружении Зеленского опроверг заявления FT. По его словам, пока в стране нет безопасности, «не будет и объявлений о выборах».

