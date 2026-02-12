Захарова: Зеленский глумится над гражданами, отказываясь проводить выборы

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что проведение выборов в стране до прекращения огня невозможно, является продолжением его глумления над своими гражданами. Об этом в четверг, 12 февраля, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.