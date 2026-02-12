Вашингтон
Анна Нетребко опубликовала фото со своим взрослеющим сыном Тьяго

Оперная певица Анна Нетребко посетила балетный спектакль в столице Австрии. Артистка побывала на представлении балета «Драгоценности» в Венской государственной опере в сопровождении своего 17-летнего сына Тьяго. Фото она опубликовала в соцсетях.

Источник: Life.ru

Тьяго родился в 2008 году от союза певицы с уругвайским оперным певцом Эрвином Шроттом. У молодого человека диагностирован аутизм.

«Наибольшее восхищение у него вызвала вторая часть постановки — “Рубины”», — написала Нетребко, передавая впечатления сына от спектакля. По словам певицы, её сын успешно социализируется и не испытывает проблем в общении.

Ранее юморист Максим Галкин* опубликовал фотографию своего 12-летнего сына Гарри. Подписчики оставили множество положительных комментариев. Один из пользователей написал, что Алла Пугачёва знала, кого выбирать. Ранее Галкин* уже привлекал внимание публики своими снимками из Нью-Йорка.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.