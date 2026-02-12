Анна Нетребко опубликовала фото со своим взрослеющим сыном Тьяго

Тьяго родился в 2008 году от союза певицы с уругвайским оперным певцом Эрвином Шроттом. У молодого человека диагностирован аутизм.
«Наибольшее восхищение у него вызвала вторая часть постановки — “Рубины”», — написала Нетребко, передавая впечатления сына от спектакля. По словам певицы, её сын успешно социализируется и не испытывает проблем в общении.
