Временные ограничения на полёты введены в трёх российских аэропортах

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин), Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя в селе Волчья Александровка в Волоконовском округе. В результате удара водитель скончался. Местный губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего.
