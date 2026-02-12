Вашингтон
Временные ограничения на полёты введены в трёх российских аэропортах

План «Ковёр» введён в трёх российских аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин), Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя в селе Волчья Александровка в Волоконовском округе. В результате удара водитель скончался. Местный губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего.

