Врач рассказала, как приготовить полезные блины

РИА Новости: полезные блины нужно готовить из гречневой и рисовой муки.

Источник: © РИА Новости

КЕМЕРОВО, 12 фев- РИА Новости. Гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт высшей категории из Кемерова Анастасия Галеева рассказала РИА Новости, как приготовить полезные блины.

«Чтобы не вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, готовить блины следует из полезной гречневой и рисовой муки, так как они в отличие от пшеничной содержат белки и клетчатку. Если любите блины с начинкой, вместо мяса и сахара с ягодами используйте слабосоленую рыбу, нежирный творог и мясо: телятину, куриную грудку, индейку. Полезно сочетать блины с фруктами», — рассказала Галеева.

Врач подчеркнула, что печь блины лучше без масла, на антипригарной сковороде, если такой нет, то смазывать блинницу растительным маслом — на выбор (оливковое, рыжиковое, виноградной косточки). Это же масло следует использовать для смазывания блинов.

Масленица в 2026 году отмечается с 16 по 22 февраля.