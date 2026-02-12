Врач рассказала, как приготовить полезные блины

«Чтобы не вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, готовить блины следует из полезной гречневой и рисовой муки, так как они в отличие от пшеничной содержат белки и клетчатку. Если любите блины с начинкой, вместо мяса и сахара с ягодами используйте слабосоленую рыбу, нежирный творог и мясо: телятину, куриную грудку, индейку. Полезно сочетать блины с фруктами», — рассказала Галеева.