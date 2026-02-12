Россиянам назвали дату, до которой нужно покинуть Кубу: после этого все рейсы будут отменены

С 24 февраля перелеты по направлениям Варадеро-Москва и Гавана-Москва отменяются. Об этом сообщает посольство Российской Федерации на Кубе в Telegram-канале.
«С 24 февраля все последующие рейсы по данным направлениям будут отменены», — передает посольство со ссылкой на данные пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот».
Посольство держит на контроле ситуацию совместно с представителями «Аэрофлота» и местными регулирующими органами.
Накануне российские туристы сообщили о нехватке топлива для самолетов из Кубы. Тогда из-за дефицита топлива в Гаване произошли массовые отмены авиарейсов. По рассказам очевидцев, на автозаправках собираются длинные очереди, чтобы запастись бензином или газом.
Как ранее писал KP.RU, стоимость бензина на Кубе поднялась до 6000 рублей за литр. При этом, как уточняется, приостановлена работа паромной переправы. Периодичность движения пассажирских поездов возросла до одного раза в восемь суток.