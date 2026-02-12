Сын священника, айтишник и чемпион: как фигурист Гуменник сдал ЕГЭ на 100 баллов и покорил Милан

Пётр Гуменник — российский фигурист-одиночник, чемпион среди юниоров, родившийся в 2002 году. Стал в том числе известен тем, что в сезоне 2023−2024 показывал короткую программу под музыку немецкой метал-группы Rammstein, а на Олимпиаде-2026 планировал откатать программу под музыку из фильма «Парфюмер», но из-за проблем с авторскими правами композицию пришлось сменить. Что ещё известно о подопечном тренера Вероники Дайнеко и как выступил фигурист на играх в Милане? Обо всём по порядку!
Кто такой Пётр Гуменник.
Пётр Олегович Гуменник. Родился 11 апреля 2002 года в городе Санкт-Петербурге. Российский фигурист-одиночник, чемпион России — 2026, а также серебряный и бронзовый призёр чемпионата России 23-го и 24-го года соответственно.
Биография: ранние годы и начало карьеры.
Родился Пётр в семье священника церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте Олега Леонидовича и врача-невролога Елены Валерьевны. Также у спортсмена есть два младших брата — Иван и Николай.
Интерес к конькам у сына родители заметили ещё в 4 года, тогда он впервые и вышел на лёд. Тренеры увидели в мальчике потенциал, и мама решила свозить шестилетнего сына на просмотр в столицу. Там заслуженный тренер России Елена Буянова предложила место в школе ЦСКА, однако семья не хотела переезжать в Москву, поэтому от этой идеи отказались, но, главное, получили оценку опытного человека.
Так что фигурным катанием Гуменник стал полноценно заниматься у себя, в родном Санкт-Петербурге. Катался в спорткомплексе «Юбилейный». Там же работали заслуженные тренеры России Алексей и Татьяна Мишины.
Когда мальчику исполнилось семь, он попал в группу к Олегу Татаурову и Ольге Ефимовой.
Будучи подростком, он уже соревновался с соперниками, которые были на пару лет старше. В этот же период он впервые выступил на первенстве России среди юниоров в сезоне-2014/15, где занял пятое место. В сезоне-2015/16 13-летний фигурист дебютировал на этапах юниорской серии Гран-при. В сезоне-2016/17 Пётр стал победителем турнира одиночников на юношеском Олимпийском фестивале в Эрзуруме (Турция).
Образование и интересы за пределами льда.
Проблем с учёбой у мальчика не было, учиться Петру нравилось всегда, однако однажды ему пришлось сменить школу. Из-за частых пропусков, вызванных тренировками, он стал неудобен руководству. Поэтому родители перевели его в медицинскую православную гимназию, что вскоре сподвигло будущего чемпиона выбрать медицинский колледж № 1 Санкт-Петербурга для поступления, где после окончания он получил диплом младшего медбрата. 12 мая 2018 года Пётр сдал квалификационный экзамен, и сдал его на «хорошо».
После получения среднего образования Пётр решил податься в айтишники и поступил в Национальный исследовательский университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники. ЕГЭ для поступления он сдал очень хорошо — 98 по русскому языку, 97 по химии, 74 по математике и 73 по биологии. Но результаты его всё же не устроили, и он решил на время отказаться от поступления, чтобы пересдать экзамен. В 2022 году он поменял биологию на информатику и сдал её на 100 баллов.
Тренеры и команда.
В 2017 году тренером спортсмена стала Вероника Дайнеко. По словам же самого Петра, после успешного периода работы под руководством Мишина у него начался застой, а тройной аксель и вовсе стал недостижимой мечтой. Парень хотел даже покончить со спортом, так сильно его расстраивало отсутствие прогресса. Однако семья помогла справиться с этими мыслями, предложив ему попробовать поработать с другим педагогом. Так они и выбрали в наставники Петру Веронику Дайнеко, с которой фигурист уже был знаком по школе Мишина. За три месяца работы с новым тренером парень улучшил свои физические показатели и научился стабильно исполнять тройной аксель и использовать его в программах на соревнованиях.
Ключевые достижения и прорывы.
За свою карьеру Пётр Гуменник успел не раз стать не только призёром чемпионатов, но и чемпионом России.
В 2018 году фигурист стал серебряным призёром юниорского финала Гран-при.2020 год подарил ему сразу два титула — бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров и бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup.Пётр Гуменник является двукратным победителем финала Гран-при России (2023, 2025).В 2023 и 2024 годах стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России соответственно.
А в 2026 году получил титул чемпиона России.
Одним из главных прорывов в карьере стал допуск спортсмена к участию в квалификационном отборе на Олимпийские игры 2026 года. Гуменник вошёл в число допущенных фигуристов и стал первым номером квалификации на Олимпиаду от России.
Известные прокаты.
Одним из самых известных его прокатов можно точно отметить его программу на чемпионате, который проходил в Санкт-Петербурге в декабре 2025 года. Там он в сумме набрал 304,95 балла и стал чемпионом России, заняв первую строчку в турнирной таблице.
Ещё одним известным прокатом является программа фигуриста с необычным музыкальным сопровождением — песней группы «Раммштайн». Правда, включить оригинал ему не позволили, поэтому Пётр воспользовался кавером на русском языке от Олега Абрамова (RADIO TAPOK).
Участие в Олимпийских играх и статус в 2026-м.
Да, как мы уже сказали, Пётр Гуменник был допущен до Олимпийских игр — 2026 в Милане. 10 февраля он выступил на мероприятии с короткой программой в статусе индивидуального нейтрального атлета, так как до сих пор Россия не допускается до Игр.
Итоговая оценка — 86,72 балла. Судьи оценили прокат в 48,43 балла за технику и 38,29 — за компоненты. В итоге фигурист занял 12-е место. Одной из причин неудачи отмечают экстренную смену композиции. Пётр планировал выступать под песню из «Парфюмера», но из-за проблем с авторскими правами её пришлось заменить, что повлияло на целостность образа и вторую оценку.
Ближайшие соревнования 2026 года.
О каких-либо других планируемых соревнованиях, в которых Пётр планирует участвовать, информации пока нет. Однако с Олимпиадой ещё не закончено. На 13 февраля запланирована произвольная программа фигуриста. Начало соревнований — в 21:00 по московскому времени.
Личная жизнь и хобби Петра Гуменника.
Поклонниц российского фигуриста интересует семейный статус Петра. Скажем так: он пока не женат, а о слухах, с кем у него, возможно, роман, говорить не стоит. Почти всё своё время Гуменник посвящает тренировкам, так как именно они у него на первом месте. Оставшееся время уходит на учёбу.
Главным хобби является как раз программирование и IT, которое в итоге переросло в профессиональное обучение в ИТМО.
А ещё Гуменник увлекается музыкой, играет на фортепиано. В 2023 году сыграл на концерте в Санкт-Петербургской филармонии и даже исполнил «Болеро» Равеля на льду с роялем.