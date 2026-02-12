Сын священника, айтишник и чемпион: как фигурист Гуменник сдал ЕГЭ на 100 баллов и покорил Милан

В 2017 году тренером спортсмена стала Вероника Дайнеко. По словам же самого Петра, после успешного периода работы под руководством Мишина у него начался застой, а тройной аксель и вовсе стал недостижимой мечтой. Парень хотел даже покончить со спортом, так сильно его расстраивало отсутствие прогресса. Однако семья помогла справиться с этими мыслями, предложив ему попробовать поработать с другим педагогом. Так они и выбрали в наставники Петру Веронику Дайнеко, с которой фигурист уже был знаком по школе Мишина. За три месяца работы с новым тренером парень улучшил свои физические показатели и научился стабильно исполнять тройной аксель и использовать его в программах на соревнованиях.