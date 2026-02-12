Медведев призвал позаботиться о последствиях применения ИИ в профессиях: «Государство должно подумать об этом»

Государство обязано заранее поддержать тех, кто останется без работы из-за внедрения ИИ. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Раньше нам казалось, что это будет может лет через 20−30. Нет, это уже текущая ситуация. Часть профессии может быть просто вымыта. С другой стороны, это живые люди. Мы должны думать и об этом», — сказал Медведев.
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что нейросети не заменят людей. Он подчеркнул, что ИИ — это инструмент, который должен помогать человеку.
Тогда же в аппарате Григоренко заявили, что в России до конца февраля может появиться проект о регулировании ИИ.
В свою очередь вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой запретить нейросетям рекомендовать лекарственные средства, а также ввести обязательную маркировку медицинских рекомендаций от ИИ.