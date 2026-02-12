Вашингтон
Покинувший Россию комик Руслан Белый* пожаловался на жизнь в Испании: что сказал о местных жителях

Уехавший из России комик Белый* заявил, что испанцы невероятно медлительные.

Источник: Комсомольская правда

Руслан Белый*, обосновавшийся в Испании, рассказал о повседневной жизни в стране и впечатлениях от ее жителей.

По словам комика, местные жители поразили его своей неторопливостью — многие процессы, например ремонт, растягиваются на сроки, к которым он не привык.

Уехавший комик сравнил европейский и советский менталитет. Он рассказал, что в Испании даже сантехника дождаться — целая история. По его словам, его можно ждать до следующего года.

Белый* признался, что часто говорит о подобных отличиях со своим директором. Оба сошлись во мнении, что жители Европы менее проворны и приспособлены к быту, чем выходцы из постсоветских стран. Сам стендапер связывает это с разным укладом жизни и традициями.

В 2023 году Минюст РФ объявил комика иноагентом. Немногим ранее Белый* закрыл ИП в России.

* — Признан в РФ иностранным агентом.