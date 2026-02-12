Убогий личный мир сострадания не хранит

Что объединяет фразу про «фарш» и смакование фото реального убийства? Полная бессердечность, конечно. И тотальное, удручающее непонимание того, а почему именно это плохо. Так ли кровожадна уволенная журналистка? Думаю, нет. Она просто тупа эмоционально. При этом, уверяю вас, она наверняка могла бы оплакивать смерть хомячка — своего или подружки, сломанный ноготь, а может, и судьбу Белого Бима, если бы по случайности взяла в руки книгу. Ее мир имеет в диаметре метр-полтора от силы, а все, что не попадает в этот круг, ее эмоционально не «треплет». Поэтому же мгновенно выбросили в сеть и съемку ужасной трагедии в Одинцове. Там, где сейчас собрались главные «инженеры душ человеческих», так называемые блогеры, а на деле — шелуха, — нет места этическому кодексу. Там работает принципиально другой подход: задача не в том, чтобы общество спасать, объединять, нести что-то, как говорится, доброе вечное, а в том, чтобы как можно быстрее поймать минуты своей бессовестной дешевой славы. Диаметр эмпатии — метр. Может, если бы оказался жертвой друг, где-то в районе печени шевельнулось бы нечто, похожее на сострадание, по крайней мере к родителям (!) убитого… Общество, позволившее образоваться зоне без этики, не может не просифонить тем сквозняком, который неизменно будет дуть из этой «черной дыры». Мы во всем виноваты сами. Все сделано нами — и любительницы «фарша», и хайпующие на горе циники. Горько.