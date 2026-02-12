Убогий личный мир сострадания не хранит

Там стоит запятая, и все произошедшее — не случайность, а следствие сразу очень многих процессов.
Современное блюдо под названием «воспитание» состоит из массы ингредиентов, но в целом не имеет вкуса. Ставка на жестокость, культивируемая уже в «детских» видеоиграх, приучает игроков к мысли о том, что жизнь человеческую ценить не стоит, поскольку всегда можно купить новую. Это взрослым теоретически понятно, что это не так, юным же дурачкам, жертвам недальновидных родителей, полагающих, что «немного стрелялок не повредит», понятно другое: жизнь не так ценна, как пытаются «втирать».
Пряным соусом к «стрелялкам» можно назвать острое восприятие своей индивидуальности. Сюда входит все: и желание только играть, а не учиться, и отсутствие привычки соблюдать элементарные правила гигиены. Да-да, в метро не ездите, что ли? «Индивидуалы» наши порой так прекрасны, что полагают, будто козлиный дух их подмышек и подтухших кроссовок надо воспринимать с радостью. Нет, я не забыла, о чем речь, просто все это — ступеньки той лестницы, по которой взбегают к тому, о чем мы говорим. Назовем ступеньки и далее: индивидуализм перерастает в истинный культ самого себя, плюсуем к этому плохую образованность и полное отсутствие элементарных знаний о нормах — и вот они, росточки-подросточки, колосятся на ветру сорной травой, удобренной равнодушием вечно занятых взрослых. Этой траве-мураве начисто чужда эмпатия, а по-человечески сказать — сострадание, они непосредственны в своих проявлениях до тошноты — плюются и сморкаются на асфальт, громко орут, ковыряют в носу и готовы скандировать известную цитату «Не мы такие, жизнь такая», даже не подозревая уже, откуда она. Но зато они знают — научили! — что они «право имеют». На все! И говорить не думая, и делать не соображая, просто — имеют право на все. И даже учат жизни на своих страничках в соцсетях.
Что объединяет фразу про «фарш» и смакование фото реального убийства? Полная бессердечность, конечно. И тотальное, удручающее непонимание того, а почему именно это плохо. Так ли кровожадна уволенная журналистка? Думаю, нет. Она просто тупа эмоционально. При этом, уверяю вас, она наверняка могла бы оплакивать смерть хомячка — своего или подружки, сломанный ноготь, а может, и судьбу Белого Бима, если бы по случайности взяла в руки книгу. Ее мир имеет в диаметре метр-полтора от силы, а все, что не попадает в этот круг, ее эмоционально не «треплет». Поэтому же мгновенно выбросили в сеть и съемку ужасной трагедии в Одинцове. Там, где сейчас собрались главные «инженеры душ человеческих», так называемые блогеры, а на деле — шелуха, — нет места этическому кодексу. Там работает принципиально другой подход: задача не в том, чтобы общество спасать, объединять, нести что-то, как говорится, доброе вечное, а в том, чтобы как можно быстрее поймать минуты своей бессовестной дешевой славы. Диаметр эмпатии — метр. Может, если бы оказался жертвой друг, где-то в районе печени шевельнулось бы нечто, похожее на сострадание, по крайней мере к родителям (!) убитого… Общество, позволившее образоваться зоне без этики, не может не просифонить тем сквозняком, который неизменно будет дуть из этой «черной дыры». Мы во всем виноваты сами. Все сделано нами — и любительницы «фарша», и хайпующие на горе циники. Горько.