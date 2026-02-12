Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье задержали 1 600 зараженных опасным трипсом цветов из Китая

Владелец груза принял решение уничтожить цветы на полигоне.

Источник: Комсомольская правда

Приморское управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в регион крупной партии зараженных цветов из Китая. На фитосанитарном посту «Пограничный» инспекторы обнаружили растения с явными признаками поражения карантинным вредителем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Лабораторные исследования подтвердили: в срезах подсолнечника обнаружен западный цветочный трипс — опасный карантинный объект для стран ЕАЭС. Общее количество зараженных цветов составило почти 1,6 тысячи штук из общей партии более 111 тысяч.

Ввоз зараженной продукции запрещен. Владелец груза — предприятие из Владивостока — принял решение уничтожить цветы на специализированном полигоне. С начала 2026 года это уже 16-й случай выявления опасного вредителя в импортных цветах из КНР.