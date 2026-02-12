Бессент: Штаты могут снять санкции с нефти РФ при урегулировании на Украине

Снятие санкций с продажи российской нефти после достижения урегулирования конфликта на Украине пообещал министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
— Если РФ и Украина достигнут урегулирования, это значит, что гораздо больше нефти будет выведено из-под санкций казначейства, — сказал он в среду, 11 февраля, в интервью каналу Fox News.
Европейский союз планирует включить грузинский Кулевский терминал и индонезийский порт Каримун в 20-й пакет санкций в отношении России. Также ограничения коснутся 43 судов, якобы связанных с РФ, и восьми российских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе объекта, расположенного в Туапсе. Об этом 9 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на документ Европейской службы внешних связей.
6 февраля Еврокомиссия сообщила, что в рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюз введет полный запрет на морские услуги, связанные с транспортировкой российской сырой нефти.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что присоединение Фарерских островов к санкциям ЕС вынуждает Москву принять соразмерные ответные меры.