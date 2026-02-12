Бессент: Штаты могут снять санкции с нефти РФ при урегулировании на Украине

Европейский союз планирует включить грузинский Кулевский терминал и индонезийский порт Каримун в 20-й пакет санкций в отношении России. Также ограничения коснутся 43 судов, якобы связанных с РФ, и восьми российских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе объекта, расположенного в Туапсе. Об этом 9 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на документ Европейской службы внешних связей.