Вашингтон
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент: Штаты могут снять санкции с нефти РФ при урегулировании на Украине

Снятие санкций с продажи российской нефти после достижения урегулирования конфликта на Украине пообещал министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

Снятие санкций с продажи российской нефти после достижения урегулирования конфликта на Украине пообещал министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

— Если РФ и Украина достигнут урегулирования, это значит, что гораздо больше нефти будет выведено из-под санкций казначейства, — сказал он в среду, 11 февраля, в интервью каналу Fox News.

Европейский союз планирует включить грузинский Кулевский терминал и индонезийский порт Каримун в 20-й пакет санкций в отношении России. Также ограничения коснутся 43 судов, якобы связанных с РФ, и восьми российских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе объекта, расположенного в Туапсе. Об этом 9 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на документ Европейской службы внешних связей.

6 февраля Еврокомиссия сообщила, что в рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюз введет полный запрет на морские услуги, связанные с транспортировкой российской сырой нефти.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что присоединение Фарерских островов к санкциям ЕС вынуждает Москву принять соразмерные ответные меры.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше