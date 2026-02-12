Подсчитаны траты россиян на стоматологов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Средний чек россиян на стоматологию в прошлом году составил 10 108 рублей: самыми востребованными услугами оказались анестезия, лечение кариеса, зубные снимки и услуги ортодонтии, показало исследование сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» для РИА Новости.
«Стоматологические услуги — средний чек 10 108 рублей, на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок — выше на 3% в сравнении год к году. В списке самых популярных стоматологических услуг: анестезия, лечение кариеса, зубные снимки, услуги ортодонтии», — показал анализ средних чеков за 2025 и предшествующий год.
Несмотря на высокую базу прошлого года, расходы россиян на стоматологию продолжили увеличиваться, отмечают аналитики. Однако если в 2024 году количество покупок было больше на 10−12%, то в 2025 году динамика существенно замедлилась. Спрос был больше связан с намерением получать более высокий уровень сервиса и скорость, а также стремлением иметь доступ к широкому выбору современных процедур.
Посещаемость была особенно заметна в частных клиниках и стоматологических кабинетах, расположенных в новых жилых комплексах городов. В этих районах активно развивается инфраструктура частной медицины, что компенсирует ограниченные возможности государственных клиник.
При этом средний чек в таких заведениях растет, так как пациенты чаще выбирают дополнительные услуги — например, профилактические программы или эстетическую стоматологию, добавляют авторы исследования.