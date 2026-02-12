Подсчитаны траты россиян на стоматологов

Несмотря на высокую базу прошлого года, расходы россиян на стоматологию продолжили увеличиваться, отмечают аналитики. Однако если в 2024 году количество покупок было больше на 10−12%, то в 2025 году динамика существенно замедлилась. Спрос был больше связан с намерением получать более высокий уровень сервиса и скорость, а также стремлением иметь доступ к широкому выбору современных процедур.