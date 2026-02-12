Вкус, цвет и запах: Уролог рассказал, какие изменения спермы нельзя игнорировать перед зачатием

По словам эксперта, мужчинам, при проблемах с семенной жидкостью, нужно обращаться не к репродуктологу (репродуктолог по образованию гинеколог), а к урологу-андрологу. Есть некоторые факторы, которые должны насторожить женщину и заставить задуматься мужчину о качестве эякулята, обратиться к врачу.
По поводу цвета эякулята, тут может быть много нюансов. Цвет может быть красный, и красный — это гемоспермия. У 15% мужчин встречается гемоспермия. Это повод задуматься о том, что может быть воспаление в семенных пузырьках, где скапливаются сперматозоиды. Также это повод задуматься о воспалении предстательной железы, семенных пузырьков, орхоэпидидимите (воспалении яичек). В некоторых случаях это бывает симптомом рака предстательной железы. В остальных случаях — цвет белесый.
Андрей Смерницкий.
Врач уролог-андролог.
Если эякулят слишком жидкий, то, скорее всего, в нём мало сперматозоидов. Если он имеет гнилостный запах, то, скорее всего, присутствует лейкоспермия — большое количество лейкоцитов в эякуляте, что указывает на воспаление. Воспаление может быть либо в придаточных железах (простата, яички, семенные пузырьки), либо в уретре и каналах, по которым выходит эякулят.
«Приходят женщины, которые жалуются, что у мужчины горький эякулят. Меня, конечно, это всегда удивляет, но, тем не менее, горький эякулят может быть, когда у женщины есть вагинальный кандидоз, то есть молочница, а также при аморальном половом контакте (незащищённый контакт), когда у мужчины на головке полового члена скапливаются грибы. Это тоже показатель того, что у мужчины может быть баланопостит, но такой неспецифический», — уточняет специалист.
Врач заключил, что при планировании беременности важно обращать внимание на качество, цвет, вкус и запах эякулята.
