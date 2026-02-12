Вкус, цвет и запах: Уролог рассказал, какие изменения спермы нельзя игнорировать перед зачатием

«Приходят женщины, которые жалуются, что у мужчины горький эякулят. Меня, конечно, это всегда удивляет, но, тем не менее, горький эякулят может быть, когда у женщины есть вагинальный кандидоз, то есть молочница, а также при аморальном половом контакте (незащищённый контакт), когда у мужчины на головке полового члена скапливаются грибы. Это тоже показатель того, что у мужчины может быть баланопостит, но такой неспецифический», — уточняет специалист.