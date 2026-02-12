Вашингтон
Онищенко назвал среднюю продолжительность жизни в России

Онищенко: средняя продолжительность жизни в РФ составляет 74,2 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Последние официальные данные были 74,2 (года — ред.), а надо нам к 2030 году 78. Она рассчитывается не для каждого человека, а в целом для популяции. Если у нас много детей рождается, значит, показатель увеличивается. И чем больше у нас маленьких детей, тем она будет рассчитываться высокой», — сказал Онищенко.

По словам академика, в Дагестане один из самых высоких показателей продолжительности жизни по стране, так как там рождается много детей.