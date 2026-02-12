Примечательно, что вижу кругом российские лица. И все потому, что русский спорт, традиции русской школы отменить невозможно. По разным причинам и в разное время от нас уехали те ребята, которые не смогли пробиться в сборную нашей страны. Условно говоря, они никогда не поднимались на наших внутренних первенствах выше седьмого места. А сменив спортивное гражданство, в своих новых странах они стали первыми номерами. Потому что таких высот, как у нас, «местные» спортсмены достичь не могли. Поэтому наши и выбрали быть первыми в провинции, а не в нашем «Риме». И все это происходит потому, что с самого раннего детства они прошли нашу школу. И эта советская, а затем и российская школа дала им очень многое. Теперь эти спортсмены на равных выступают на международных соревнованиях с представителями англосаксонской школы. Так что те, кто уехал, конечно же, мастера — они прошли все отборы. И наша фигурная школа только сейчас вернулась на лед. Но, повторюсь, она настолько сильна, что поставляет, как конвейер, фигуристов для других стран. Именно поэтому и русскую речь, как и русскую культуру, нельзя отменить даже на тех соревнованиях, где нас как бы официально и нет.
Теперь же, как и раньше, в раздевалках многие переговариваются на «великом и могучем». Но если раньше это делалось тихо, между собой, то теперь диалоги ведутся громко. И включены в них не только спортсмены, но и тренеры, массажисты и многие другие. Потому что русский язык — родной для многих спортсменов. Например, все три фигуриста-мужчины, представляющие Соединенные Штаты Америки, носят русские имена и фамилии — Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов. Все они — граждане США, но при этом — имеют русские корни. Лишь Андрей Торгашев немного видоизменил имя и ударение в фамилии. Их родители и тренеры тоже, как правило, воспитанники русской школы. Сегодня Россия прислала только 13 своих спортсменов. Между всеми фигуристами всегда были хорошие отношения. Происходил постоянный обмен мнениями, подбадривание, похлопывания по плечу. Но тот же Илья Малинин наверняка станет героем этой Олимпиады. Только американским, а не нашим, российским.
Поэтому, пока нас официально нет в большом спорте на международном уровне, превосходство нашей школы доказывают американцы и другие спортсмены. А значит, и отменить все русское — нельзя.