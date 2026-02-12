Русскую школу отменить нельзя

Примечательно, что вижу кругом российские лица. И все потому, что русский спорт, традиции русской школы отменить невозможно. По разным причинам и в разное время от нас уехали те ребята, которые не смогли пробиться в сборную нашей страны. Условно говоря, они никогда не поднимались на наших внутренних первенствах выше седьмого места. А сменив спортивное гражданство, в своих новых странах они стали первыми номерами. Потому что таких высот, как у нас, «местные» спортсмены достичь не могли. Поэтому наши и выбрали быть первыми в провинции, а не в нашем «Риме». И все это происходит потому, что с самого раннего детства они прошли нашу школу. И эта советская, а затем и российская школа дала им очень многое. Теперь эти спортсмены на равных выступают на международных соревнованиях с представителями англосаксонской школы. Так что те, кто уехал, конечно же, мастера — они прошли все отборы. И наша фигурная школа только сейчас вернулась на лед. Но, повторюсь, она настолько сильна, что поставляет, как конвейер, фигуристов для других стран. Именно поэтому и русскую речь, как и русскую культуру, нельзя отменить даже на тех соревнованиях, где нас как бы официально и нет.