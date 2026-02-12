Вашингтон
Словакия разгромила Финляндию в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира

Сборная Словакии уверенно переиграла команду Финляндии в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира в Милане.

Сборная Словакии уверенно переиграла команду Финляндии в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира в Милане. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу словацкой команды.

Дубль оформил Юрай Слафковский, отличившийся на 8-й и 51-й минутах. Ещё по шайбе забросили Далибор Дворский и нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка. Единственную шайбу в составе финнов провёл Ээли Толванен. В составе победителей результативными передачами отметились защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат и форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка.

Обе команды выступают в группе В, где также сыграют сборные Швеции и Италии. В следующем туре финны встретятся со шведами, а словаки — с итальянцами. Оба матча запланированы на 13 февраля.

Ранее сообщалось, что Калинская обыграла украинку Свитолину в третьем круге теннисного турнира в Дохе.

