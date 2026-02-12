МВД проработает внедрение ИИ в проведение экзаменов на права

«Вопрос развития системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая возможность внедрения технологий искусственного интеллекта для автоматизированного приема экзаменов, будет прорабатываться в ходе реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной Указом президента Российской Федерации», — сказано в документе за подписью замглавы МВД Александра Горового.