В России предложили изменить систему отказа от платных подписок: что хотят ввести

В Госдуме предложили обязать интернет-площадки добавлять простой и понятный способ отказа от подписок. Автор идеи, вице-спикер Госдумы, Борис Чернышов считает, что новый стандарт «Честная подписка» избавит пользователей от бесконечных звонков и сложных процедур при расторжении договора.
Документ с предложением на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении агентства РИА Новости.
«В ряде случаев пользователи вынуждены искать скрытые элементы интерфейса, проходить многоступенчатые подтверждения, взаимодействовать с чат-ботами или операторами поддержки, что фактически препятствует свободному отказу от услуги», — сказал Чернышов.
Парламентарий указал, что подобные приемы попадают под определение «темных паттернов» — они не позволяют человеку в полной мере управлять подписками и финансами, хотя де-факто должны давать такую возможность.
Немногим ранее в Госдуме выступили с инициативой согласовывать бюджетные места в вузах с регионами.
Ранее также стало известно, что в России могут вдвое увеличить лимит сверхурочной работы.