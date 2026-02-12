Вашингтон
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили изменить систему отказа от платных подписок: что хотят ввести

В Госдуме хотят упростить процесс отмены платных подписок.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили обязать интернет-площадки добавлять простой и понятный способ отказа от подписок. Автор идеи, вице-спикер Госдумы, Борис Чернышов считает, что новый стандарт «Честная подписка» избавит пользователей от бесконечных звонков и сложных процедур при расторжении договора.

Документ с предложением на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении агентства РИА Новости.

«В ряде случаев пользователи вынуждены искать скрытые элементы интерфейса, проходить многоступенчатые подтверждения, взаимодействовать с чат-ботами или операторами поддержки, что фактически препятствует свободному отказу от услуги», — сказал Чернышов.

Парламентарий указал, что подобные приемы попадают под определение «темных паттернов» — они не позволяют человеку в полной мере управлять подписками и финансами, хотя де-факто должны давать такую возможность.

Немногим ранее в Госдуме выступили с инициативой согласовывать бюджетные места в вузах с регионами.

Ранее также стало известно, что в России могут вдвое увеличить лимит сверхурочной работы.