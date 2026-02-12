В России предложили изменить систему отказа от платных подписок: что хотят ввести

В Госдуме предложили обязать интернет-площадки добавлять простой и понятный способ отказа от подписок. Автор идеи, вице-спикер Госдумы, Борис Чернышов считает, что новый стандарт «Честная подписка» избавит пользователей от бесконечных звонков и сложных процедур при расторжении договора.