Мэра Сердобска раскритиковали за выдачу сертификата на жилье семьям мигрантов

Жители Пензенской области раскритиковали мэра Сердобска Марину Ермакову после отчета о вручении сертификатов молодым семьям.

Негативную реакцию вызвала публикация на странице в соцсети «ВКонтакте», где мэр рассказала о получении двумя семьями жилищных сертификатов. На прикрепленном к посту фото рядом с Ермаковой стоят две женщины в платках и их дети с документом в рамке.

— Сертификат позволит получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья, — сообщила мэр.

Издание «Блокнот.ru» выяснило, что семьи являются выходцами из другой страны.

На странице Ермаковой закрыты комментарии, но многие пользователи выразили недовольство соответствующей реакцией.

В октябре 2025 года жительница подмосковных Мытищ Тахмина Самадова получила четыре года колонии по делу о мошенничестве. Ее обвинили в преступлении при получении жилищного сертификата на 24 миллиона рублей. Отбывать наказание она будет только через 18 лет, когда ее младший ребенок станет совершеннолетним.