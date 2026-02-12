Мэра Сердобска раскритиковали за выдачу сертификата на жилье семьям мигрантов

В октябре 2025 года жительница подмосковных Мытищ Тахмина Самадова получила четыре года колонии по делу о мошенничестве. Ее обвинили в преступлении при получении жилищного сертификата на 24 миллиона рублей. Отбывать наказание она будет только через 18 лет, когда ее младший ребенок станет совершеннолетним.