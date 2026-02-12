Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. С помощью облигаций можно не только сохранять капитал, но и использовать купонный доход для покрытия обязательных платежей, включая ипотеку, кредиты и расходы на оплату ЖКУ. Об этом рассказала агентству «Прайм» экономист и основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе.