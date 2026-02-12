Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. С помощью облигаций можно не только сохранять капитал, но и использовать купонный доход для покрытия обязательных платежей, включая ипотеку, кредиты и расходы на оплату ЖКУ. Об этом рассказала агентству «Прайм» экономист и основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе.
Она объяснила, что инвестор покупает долговые бумаги через брокера и получает купонный доход — как правило, дважды в год. Эти выплаты автоматически зачисляются на брокерский счет, причем налог удерживает брокер. Эти деньги можно направлять на регулярные обязательные платежи, формируя предсказуемый источник пассивного дохода.
«В установленную дату со счета автоматически списывается фиксированная сумма. К моменту завершения ипотечного срока сохранятся и недвижимость, и инвестиционный капитал», — указала Гогаладзе.
Если ипотека льготная, вложения в облигации еще эффективнее — средняя ставка по ним 14%, а по льготной ипотеке — около 6%. Чем больше средств инвестируется, тем выше выгода, заключила экономист.