В ГД рассказали, кто должен сбивать сосульки с балконов, кондиционеров и террас

По словам парламентария, владельцы квартир обязаны содержать в безопасности своё имущество, а управляющая организация — общее имущество дома. С этой позиции и нужно рассматривать каждый случай.
Балкон или лоджия в многоквартирном доме, согласно жилищному законодательству, являются частью квартиры, то есть частной собственностью. Поэтому очистка снега и сосулек с внутренней части балкона, с его плиты и ограждений — прямая обязанность собственника жилья. То же самое относится к террасе, если она конструктивно является частью частного дома или квартиры.
Каплан Панеш.
Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам.
Наружный блок кондиционера установлен на стене, которая, как правило, относится к общему имуществу дома, но сам блок является собственностью жильца. Однако если скопившийся на нём снег или лёд создаёт угрозу падения и причинения вреда, ответственность за безопасность его крепления и состояние также лежит на владельце.
Что касается правил для обычных граждан, то они установлены местными администрациями в правилах благоустройства. Эти правила обязывают собственников и арендаторов очищать от снега и наледи элементы зданий и сооружений, которыми они владеют или пользуются. За нарушение этих правил предусмотрены административные штрафы.
Управляющая компания отвечает за очистку кровли, козырьков над подъездами, общественных балконов на первых этажах и других общих конструкций. Если она не делает этого или делает плохо, это нарушение прав собственников. Признаками такого нарушения являются постоянные сосульки на крыше, нерасчищенный снег с общественных козырьков, а также официальные отказы от выполнения этих работ.
«Жаловаться на бездействие управляющей компании нужно последовательно: сначала в саму УК с требованием устранить нарушения, затем в государственную жилищную инспекцию, в районную администрацию и в прокуратуру. Заявления следует подавать в письменной форме», — добавил парламентарий.
Реальная ответственность для собственника может наступить, если из-за неубранного им снега или сосульки с его балкона будет причинен вред здоровью, имуществу или жизни других людей. В этом случае наступает гражданско-правовая ответственность по возмещению ущерба, а также административная — по статье о нарушении правил благоустройства. В худшем случае, если будет доказана прямая вина, не исключена и уголовная ответственность.
Договориться с управляющей компанией о включении в перечень её услуг уборки снега с частных балконов теоретически возможно. Для этого необходимо инициировать общее собрание собственников и принять решение о внесении такого пункта в договор управления, с определением отдельной платы за эту дополнительную услугу. Однако на практике управляющие организации редко идут на это, так как это увеличивает их риски и нагрузку.
