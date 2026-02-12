В ГД рассказали, кто должен сбивать сосульки с балконов, кондиционеров и террас

Реальная ответственность для собственника может наступить, если из-за неубранного им снега или сосульки с его балкона будет причинен вред здоровью, имуществу или жизни других людей. В этом случае наступает гражданско-правовая ответственность по возмещению ущерба, а также административная — по статье о нарушении правил благоустройства. В худшем случае, если будет доказана прямая вина, не исключена и уголовная ответственность.