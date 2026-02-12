Юрист рассказал, как праздничные дни повлияют на зарплату в феврале

«В феврале 2026 года установлено 19 рабочих дней, однако при окладной системе оплаты труда это не скажется на размере зарплаты. Фиксированный оклад выплачивается вне зависимости от количества рабочих дней в месяце, а его продолжительность не влияет на итоговый доход работника», — сказал Кузнецов.